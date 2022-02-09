Не устоят даже дети: эти полезные "овощные" конфеты разлетятся за считанные минуты

Конфеты по этому рецепту приготовлены из необычных ингредиентов – они одновременно вкусные и полезные. Как сделать лакомство рассказала в Instagram нутрициолог Анна Никольская.

Морковные конфеты с кокосом и финиками

Морковные трюфели станут вкусным и полезным вариантом конфет (www.pexels.com)

Нам понадобится:

1 чашка тертой на мелкой терке моркови

1/3 чашки не обжаренных кешью

6 средних фиников

1 ч.л. кокосовой пасты (урбеча)

1/4 ч.л. корицы.

Что делаем:

1. Натираем морковку на мелкой терке, отжимаем сок.

2. Кешью активировать (замочить и высушить), либо хотя бы просто замочить на полчасика.

3. Финики замочить минут на 15, по возможности удалить кожуру, освободить от косточек.

4. Пасту немного нагреть, чтобы было удобно почерпнуть ложкой.

5. Отправляем в блендер морковь, финики, кешью, корицу, пасту. Перебиваем до однородной консистенции.

6. Делаем шарики (из этого количества получится 6 крупных конфеток), по желанию посыпаем стружкой.

7. Отправляем в холодильник на столько времени, сколько сможете ждать.



Для всех, кто переживает за фигуру, есть фитнес-версия. Конфетки получаются с легкой восточной ноткой.





Фитнес-версия морковных трюфелей не навредит фигуре (www.pexels.com)

Нам понадобится:

1 чашка тертой на мелкой терке морковки

1/2 чашки изюма

1/3 чашки кураги

1/4 ч.л. корицы

1-2 ст.л. сока лимона

1/3 чашки кокосовой стружки.

Что делаем:

1. Изюм и курагу ненадолго замочить.

2. Тертую морковку отжать от сока.

3. Все ингредиенты отправить в блендер.

4. Слепить конфетки и отправить в холодильник.