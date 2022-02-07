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Эти домашние конфеты тут же разметут взрослые и дети: максимум пользы и вкуса

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Понедельник 07 февраля 2022 11:28
Эти домашние конфеты тут же разметут взрослые и дети: максимум пользы и вкуса Фото: Цитрусовые ириски с орехами не росто вкусные, но и полезные (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Домашние натуральные конфеты всегда лучше магазинных и фабричных, а если готовить их не составит труда, тогда это вообще находка.

Эти цитрусовые ириски приготовлены по всем законам ЗОЖ - никакого сахара, масла и глютена, к тому же они показаны при анемии. Сплошные плюсы! Их рецептом поделилась нутрициолог Анна Никольская.

Цитрусовые ириски с кокосом

Эти домашние конфеты тут же разметут взрослые и дети: максимум пользы и вкуса

Эти цитрусовые ириски очень понравятся детям (www.pexels.com)

Ингредиенты:

  • курага 19 штук (мягкая крупная, по мерному стакану около 300 мл)
  • сок грейпфрута 100 мл (потратила 3/4 грейпфрута)
  • миндаль 150 мл по мерному стакану
  • кокосовая стружка 3 ст.л.

Что делаем:

1. Выжимаем сок из грейпфрута и заливаем им промытую курагу, оставляем на 1-3 часа.

2. Превращаем эту смесь в пюре, легче всего это сделать с помощью погружного блендера.

3. Измельчаем миндаль в муку (проще всего в кофемолке).

4. Соединяем пюре из кураги, молотый миндаль и стружку, все тщательно вымешиваем.

5. Раскладываем массу на противень или форму, тщательно выравниваем. Лучше, если слой будет не больше 4-5 миллиметров, чтобы ириски хорошо карамелизовались.

6. Ставим в духовку на 20 минут при температуре 180-200 градусов. Потом вытаскиваем, режем на кусочки и отправляем подсушиваться еще на 5 минут.

7. Остужаем. Наслаждаемся!

Напомним, что ранее победительница МастерШеф Яна Балог поделилась рецептом вкусной рыбки в ореховой "шубке", которая покорила даже Эктора Хименеса-Браво.

Также победитель "МастерШеф 11" научил готовить идеальные сырники.

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