Эти домашние конфеты тут же разметут взрослые и дети: максимум пользы и вкуса
Домашние натуральные конфеты всегда лучше магазинных и фабричных, а если готовить их не составит труда, тогда это вообще находка.
Эти цитрусовые ириски приготовлены по всем законам ЗОЖ - никакого сахара, масла и глютена, к тому же они показаны при анемии. Сплошные плюсы! Их рецептом поделилась нутрициолог Анна Никольская.
Цитрусовые ириски с кокосом
Эти цитрусовые ириски очень понравятся детям (www.pexels.com)
Ингредиенты:
- курага 19 штук (мягкая крупная, по мерному стакану около 300 мл)
- сок грейпфрута 100 мл (потратила 3/4 грейпфрута)
- миндаль 150 мл по мерному стакану
- кокосовая стружка 3 ст.л.
Что делаем:
1. Выжимаем сок из грейпфрута и заливаем им промытую курагу, оставляем на 1-3 часа.
2. Превращаем эту смесь в пюре, легче всего это сделать с помощью погружного блендера.
3. Измельчаем миндаль в муку (проще всего в кофемолке).
4. Соединяем пюре из кураги, молотый миндаль и стружку, все тщательно вымешиваем.
5. Раскладываем массу на противень или форму, тщательно выравниваем. Лучше, если слой будет не больше 4-5 миллиметров, чтобы ириски хорошо карамелизовались.
6. Ставим в духовку на 20 минут при температуре 180-200 градусов. Потом вытаскиваем, режем на кусочки и отправляем подсушиваться еще на 5 минут.
7. Остужаем. Наслаждаемся!
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