Ці домашні цукерки тут же з'їдять дорослі і діти: максимум користі і смаку

Цитрусові іриски з кокосом

Ці цитрусові іриски дуже сподобаються дітям (www.pexels.com)

Інгредієнт:

курага 19 штук (м'яка велика, по мірній склянці близько 300 мл)

сік грейпфрута 100 мл (3/4 грейпфрута)

мигдаль 150 мл по мірній склянці

кокосова стружка 3 ст. л.

Що робимо:



1. Вичавлюємо сік з грейпфрута і заливаємо їм промиту курагу, залишаємо на 1-3 години.



2. Перебиваємо цю суміш в пюре, найлегше це зробити за допомогою блендера.



3. Подрібнюємо мигдаль в борошно (найпростіше в кавомолці).



4. З'єднуємо пюре з кураги, мелений мигдаль і стружку, все ретельно вимішуємо.



5. Розкладаємо масу на деко або форму, ретельно вирівнюємо. Краще, якщо шар буде не більше 4-5 міліметрів, щоб іриски добре карамелізувалися.



6. Ставимо в духовку на 20 хвилин при температурі 180-200 градусів. Потім витягуємо, ріжемо на шматочки та відправляємо підсушуватися ще на 5 хвилин.



7. Даємо застигнути. Насолоджуємося!