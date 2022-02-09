Не встоять навіть діти: ці корисні "овочеві" цукерки розлетяться за лічені хвилини

Цукерки за цим рецептом приготовані з незвичайних інгредієнтів - вони одночасно смачні та корисні. Як зробити ласощі розповіла в Instagram нутриціолог Анна Нікольська.

Морквяні цукерки з кокосом і фініками

Морквяні трюфелі стануть смачним і корисним варіантом цукерок (www.pexels.com)

Нам знадобиться:

1 чашка тертої на дрібній тертці моркви

1/3 склянки не обсмажених кеш'ю

6 середніх фініків

1 ч. л. кокосової пасти (урбеча)

1/4 ч.л. кориці.

Що робимо:

1. Натираємо моркву на дрібній тертці, віджимаємо сік.

2. Кеш'ю активувати (замочити та висушити), або хоча б просто замочити на пів годинки.

3. Фініки замочити хвилин на 15, по можливості видалити шкірку, звільнити від кісточок.

4. Пасту трохи нагріти, щоб було зручно набирати ложкою.

5. Відправляємо в блендер моркву, фініки, кеш'ю, корицю, пасту. Перебиваємо до однорідної консистенції.

6. Робимо кульки (з цієї кількості вийде 6 великих цукерочок), за бажанням посипаємо стружкою.

7. Відправляємо в холодильник на стільки часу, скільки зможете чекати.



Для всіх, хто переживає за фігуру, є фітнес-версія. Цукерки виходять з легкою східною ноткою.





Фітнес-версія морквяних трюфелів не зашкодить фігурі (www.pexels.com)

Нам знадобиться:

1 чашка тертої на дрібній тертці моркви

1/2 склянки родзинок

1/3 чашки кураги

1/4 ч. л. кориці

1-2 ст. л. соку лимона

1/3 чашки кокосової стружки.

Що робимо:

1. Ізюм і курагу ненадовго замочити.

2. Терту моркву віджати від соку.

3. Всі інгредієнти відправити в блендер.

4. Зліпити цукерки та відправити в холодильник.