Терміново виключити: ці продукти викликають висипання і акне на шкірі

Акне -хронічне захворювання з генетичною схильністю. Слабка мішень в механізмі розвитку - сальна залоза.

По ланцюжку до неї підключається гіперкератоз (порушення відлущування), гіперсекреція і гіпертрофія сальної залози, запалення, порушення мікробіома шкіри. Тому правильний догляд буде відігравати важливу роль!

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Нутриціолог розповіла, що провокує появу акне (www.pexels.com)

Сама по собі їжа не є прямою причиною появи акне, при цьому вона може посилювати перебіг захворювання.

Які продукти вилазять на шкірі?

Молоко, воно містить інсуліноподібний фактор росту (IGF-1), який впливає на секрецію сальної залози. У дослідженнях встановлено взаємозв'язок молока, морозива та акне. Сир і твердий сир не мають такої кореляції.



Щоб впоратися з акне, варто переглянути раціон (www.pexels.com)

Варто обмежити всі молочні продукти на місяць, потім вводити по одному: якщо з'явилося висипання - виключаємо повністю.

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Їжа з високим глікемічним індексом (сюди підуть і солодощі, і солодкі напої/фреші, і рафіновані продукти). Вони впливають на інсулін і роботу сальної залози.

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Високовуглеводні комбінації у поєднанні з молоком. Ви прийшли в італійський ресторан, з'їли гріссіні ( вуглевод), з'їли пасту (вуглевод+жир), з'їли моцареллу (молоко), випили капучіно (молоко) і заїли тірамісу (молоко+вуглевод). Такі поєднання будуть ударною хвилею впливати на шкіру.



Боротьба з акне успішна, якщо скласти правильне меню (www.pexels.com)

Але якщо про солодке і молоко знає багато хто, то складніше йдуть справи з глютеном. Достовірних клінічних досліджень даного взаємозв'язку не було.

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Але у деяких пацієнтів з непереносимістю глютен є розацеа та акне, а на практиці обмеження продуктів, що містять глютен, призводить до зменшення кількості висипань.

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Щоб побачити перші ефекти, варто поспостерігати за шкірою 2-4 тижні та далі коригувати план дій.