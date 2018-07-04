Стала известна причина смерти известного юмориста и звезды КВН

Подробности рассказал друг артиста

Источник из окружения известного игрока КВН сообщил причину смерти Аслана Алборова. Об этом сообщает ТАСС.

Источник из близкого окружения известного КВН-щика рассказал, что Аслан Алборов покончил жизнь самоубийством.

"Аслан покончил с собой в ночь на 4 июля. Мы не знаем ещё причин", - сообщил друг Алборова.

Известно, что на момент своей гибели Аслан отдыхал вместе с женой за городом на базе отдыха. Его близкий друг Сослан Плиев рассказал, что тело погибшего юмориста должны доставить во Владикавказ.

"Но он не болел и вообще, казалось, чувствовал себя хорошо. Сегодня утром позвонили руководителю канала, а он уже объявил о том, что наш коллега скончался", - отметили его коллеги с Северо-Осетинского канала "Осетия-Ирыстон".

Фото: Аслан Алборов (facebook.com/Sos Pliev)

Прощание c Асланом Алборовым пройдет во Владикавказе 6 июля 2018 года.

"Пирамида" - известная зрителям команда КВН из Северной Осетии, выступавшая в Высшей лиге Клуба веселых и находчивых в период с 2006 по 2008 год.

Аслан Алборов играл в составе команды с 2004 по 2010 год.

Напомним, умер известный юморист и звезда КВН.

О его смерти сообщил близкий друг Сослан Плиев.

"Сегодня ночью не стало Аслана Алборова. Пока не будет никаких подробностей. Я их не знаю. Знаю только, что, когда уходят молодые, талантливые люди, это боль, которая будет всегда", - написал он на своей странице в Facebook.

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