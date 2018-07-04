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Интервью

Стала известна причина смерти известного юмориста и звезды КВН

STYLERLIFE        04.07.2018 - 17:24
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Подробности рассказал друг артиста

Источник из окружения известного игрока КВН сообщил причину смерти Аслана Алборова. Об этом сообщает ТАСС.

Источник из близкого окружения известного КВН-щика рассказал, что Аслан Алборов покончил жизнь самоубийством.

"Аслан покончил с собой в ночь на 4 июля. Мы не знаем ещё причин", - сообщил друг Алборова.

Известно, что на момент своей гибели Аслан отдыхал вместе с женой за городом на базе отдыха. Его близкий друг Сослан Плиев рассказал, что тело погибшего юмориста должны доставить во Владикавказ.

"Но он не болел и вообще, казалось, чувствовал себя хорошо. Сегодня утром позвонили руководителю канала, а он уже объявил о том, что наш коллега скончался", - отметили его коллеги с Северо-Осетинского канала "Осетия-Ирыстон".

Фото: Аслан Алборов (facebook.com/Sos Pliev)

Прощание c Асланом Алборовым пройдет во Владикавказе 6 июля 2018 года.

"Пирамида" - известная зрителям команда КВН из Северной Осетии, выступавшая в Высшей лиге Клуба веселых и находчивых в период с 2006 по 2008 год.

Аслан Алборов играл в составе команды с 2004 по 2010 год.

Напомним, умер известный юморист и звезда КВН.

О его смерти сообщил близкий друг Сослан Плиев.

"Сегодня ночью не стало Аслана Алборова. Пока не будет никаких подробностей. Я их не знаю. Знаю только, что, когда уходят молодые, талантливые люди, это боль, которая будет всегда", - написал он на своей странице в Facebook.

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Теги: смерть, КВН
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