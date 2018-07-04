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Умер известный юморист и звезда КВН

STYLERЗвёзды        04.07.2018 - 12:34
Фото: torange.biz
Фото: torange.biz

Артисту было 33 года

В российском городе Владикавказ умер Аслан Алборов – участник команды КВН "Пирамида". Об его кончине сообщает телеграм-канал Super.

Аслан Алборов был участником КВН "Пирамида" с 2004 по 2010 год, после чего занялся своей крарьерой отдельно от команды. Последние годы он успешно работал телеведущим на северо-осетинском телеканале.

Фото: Аслан Алборов (vk.com АЛЕКСЕЙ СВЕТЛОВ)

"Звезда КВН скончался на 34-м году жизни. Участник команды "Пирамида" Аслан Алборов умер сегодня ночью во Владикавказе. О причинах смерти юмориста пока не сообщается. Алборов с "Пирамидой" участвовал в КВН с 2004 по 2010 годы. В последнее время он работал на телеканале "Осетия-Ирыстон", - сказано в сообщении.

О причинах смерти не сообщается. Дата и место похорон будут известны позже.

Скриншот (t.me/SuperRu)

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