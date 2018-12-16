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Заживо сгорел в авто: подробности жуткой трагедии в Киеве (фото)

STYLERЖизнь    16.12.2018 - 16:36

Видео: YouTube/informator.ua

В Киеве на ВДНХ рядом с выставочными павильонами загорелась "Газель", в которой заживо сгорел водитель авто, находившийся за рулем.

Как пишет "Информатор", авто было на загрузке на территории ВДНХ, где находился склад. После того, как продукты питания были погружены в авто, водитель сразу не отъехал, а остался стоять возле помещения. Есть вероятность, что он просто уснул в машине.

По непонятным причинам в "Газели" произошло возгорание. После чего, сотрудники склада скатили ее с рампы с помощью электрокара, чтобы огонь не перекинулся на помещение.

Позже в кабине автомобиля спасатели обнаружили обгоревший труп мужчины 1955 года рождения, который все это время находился за рулем.

 

Сгоревшая "Газель" была на житомирских номерах. В ней находились личные вещи пострадавшего, из чего можно сделать вывод, что он проводил там большое количество времени.

Причины возгорания - неизвестны. Пожар охватил только салон автомобиля, будка с товаром и двигатель автомобиля не пострадали.

Напомним, что в Киеве спасатели ликвидировали пожар в магазине со стройматериалами.

Ранее также сообщалось, что в Николаеве маршрутка загорелась на ходу. Водитель еле успел высадить пассажиров.

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