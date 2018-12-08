Иллюстративное фото (instagram.com/evgeniyapokamestova)

Водитель еле успел высадить пассажиров

В субботу, 8 декабря, в Николаеве маршрутка загорелась во время движения по 31 маршруту. Об этом сообщает издание "Новости-N".

Водитель транспортного средства заметил, что из-под капота выходит густой дым. Это произошло вблизи пересечения улицы Крылова с улицей Генерала Карпенко.

Водитель остановился и открыл дверь, чтобы пассажиры смогли покинуть загоревшуюся маршрутку. Затем он вызвал пожарную службу.

Кроме того, водитель попытался с помощью огнетушителя собственноручно погасить огонь. На помощь также подоспел наряд патрульной полиции, который проезжал мимо. Вместе им все-таки удалось справиться с огнем

В Николаеве маршрутка загорелась на ходу (фото: novosti-n.org)

К приезду пожарных огонь был полностью ликвидирован. Обошлось без жертв, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар в театре имени Леси Украинки.

Напомним, на Закарпатье 11-летняя девочка вытащила через окно горящего дома младших братьев и сестру и помогла парализованному родственнику.

Также сообщалось, что в Киеве сгорела квартира в девятиэтажном доме на бульваре Леси Украинки.

Видео: РБК-Украина