Ілюстративне фото (instagram.com/evgeniyapokamestova)

Водій ледве встиг висадити пасажирів

У суботу, 8 грудня, у Миколаєві маршрутка загорілася під час руху по маршруту 31. Про це повідомляє видання "Новости-N".

Водій транспортного засобу помітив, що з-під капота виходить густий дим. Це сталося поблизу перетину вулиці Крилова з вулицею Генерала Карпенка.

Водій зупинився і відкрив двері, щоб пасажири змогли залишити маршрутку. Потім він викликав пожежну службу.

Крім того, водій спробував з допомогою вогнегасника власноруч загасити вогонь. На допомогу також прибув наряд патрульної поліції, який проїжджав повз. Разом їм все-таки вдалося впоратися з вогнем

У Миколаєві маршрутка загорілася на ходу (фото: novosti-n.org)

До приїзду пожежних вогонь був повністю ліквідований. Обійшлося без жертв, ніхто не постраждав.

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Відео: РБК-Україна