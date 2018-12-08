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У Миколаєві маршрутка загорілася на ходу (фото)

STYLERЖиття    08.12.2018 - 16:11
У Миколаєві маршрутка загорілася на ходу (фото)
Ілюстративне фото (instagram.com/evgeniyapokamestova)

Водій ледве встиг висадити пасажирів

У суботу, 8 грудня, у Миколаєві маршрутка загорілася під час руху по маршруту 31. Про це повідомляє видання "Новости-N".

Водій транспортного засобу помітив, що з-під капота виходить густий дим. Це сталося поблизу перетину вулиці Крилова з вулицею Генерала Карпенка.

Водій зупинився і відкрив двері, щоб пасажири змогли залишити маршрутку. Потім він викликав пожежну службу.

Крім того, водій спробував з допомогою вогнегасника власноруч загасити вогонь. На допомогу також прибув наряд патрульної поліції, який проїжджав повз. Разом їм все-таки вдалося впоратися з вогнем

 

У Миколаєві маршрутка загорілася на ходу (фото: novosti-n.org)

До приїзду пожежних вогонь був повністю ліквідований. Обійшлося без жертв, ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що у Києві сталася пожежа в театрі імені Лесі Українки.

Нагадаємо, на Закарпатті 11-річна дівчинка витягла через вікно палаючого будинку молодших братів і сестру і допомогла паралізованому родичу.

Також повідомлялося, що в Києві згоріла квартира у дев'ятиповерховому будинку на бульварі Лесі Українки.

Відео: РБК-Україна

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