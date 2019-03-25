В страшном ДТП в Одессе погибла родственница Сильвестра Сталлоне

В ДТП в Одессе, которое случилось в ночь на воскресенье, 24 марта, погибло два человека. Одна из жертв, Виктория Кравченко, оказалась родственницей голливудской суперзвезды Сильвестра Сталлоне.

Напомним, 22-летний Шамиль Гаджиев, сын предпринимателя Газанфара Гаджиева, хозяина ночного клуба Bono в курортной Аркадии, и брат чемпиона мира по боксу Рамиля Гаджиева скончался в реанимации. А 33-летняя Виктория, дочь известного бизнесмена Валерия Кравченко, погибла на месте аварии.

Валерий Кравченко, владелец клиники пластической хирургии "Доктор Моцарт", а ранее и отеля "Моцарт", расположенного в самом сердце Одессы, является племянником Жаклин Сталлоне, матери голливудского актера.

ДТП в Одессе - погибшая оказалась родственницей Сталлоне (Виктория с отцом Валерием Кравченко, фото: соцсети)

В 2003 году "Факты" публиковали эксклюзивное интервью с Жаклин Сталлоне, матерью Сильвестра, которая посетила Одессу:

"Я - племянник Жаклин Сталлоне по одному из родственных ответвлений, которое она сумела отследить. С тех пор, как нашли друг друга, мы поддерживаем отношения. Рад, что она приехала в гости, - поведал Валерий Кравченко в то время, пока мадам за обедом наслаждалась любимыми ею бутербродами с черной икрой, запивая их коллекционным красным вином".

96-летняя Жаклин Сталлоне (фото: соцсети)

У погибшей Виктории Кравченко осталось двое маленьких детей.

По словам очевидцев, трагедия стала результатом гонки, которую устроил Гаджиев с водителем Porshe. По некоторым данным, Porshe управлял также сын известного предпринимателя.

22-летний Шамиль Гаджиев (фото: соцсети)

Напомним, что авария произошла в центре города возле "Политеха". BMW X6 столкнулся с припаркованным Hyundai Sonata после чего врезался в электроопору. От страшного удара авто разорвало пополам и его передняя часть загорелась. Обломки автомобиля разбросало на десятки метров.