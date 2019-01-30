Суицид школьника под Винницей: новые подробности от родных мальчика

Родные парня считают, что его довели до самоубийства

В Винницкой области в городе Липовец 15-летний Артем Ателин повесился. Его родные требуют переквалифицировать дело на "доведение до самоубийства". Об этом сообщает местное издание "33-й канал".

75-летняя опекун Артема Евгения Стукан отметила, что его родная мать жила от них недалеко, но больше воспитывалась в интернате, чем дома из-за расстройства с психикой. Она забеременела от местного жителя, с которым проживала. Как только родила, малыша сразу хотели забрать в Дом ребенка.

"Мой муж Володя, узнав об этом, пожалел мальчика и предложил стать его опекунами. Тогда мне было 59 лет, еще на работе оба были, наши дети уже имели свои семьи. В конце концов, мы забрали Артемка себе и ни разу об этом не пожалели. Ребенка любили, ценили и считали родным",- рассказала Евгения Стукан.

По ее словам, парень был трудолюбивым, вежливым, со всеми здоровался. Однажды в лагере отдыха он спас девочку, которая тонула в бассейне. За это ее отец дал 100 гривен.

Последние годы с ними живет родная мать Артема, за которой они ухаживают. Парень учился в десятом классе и мечтал поступить в военное училище, поэтому пагубных привычек у него не было.

В прошлом году после того, как молодой человек сломал соседский забор, его взяли на учет, а когда несколько недель назад один из его друзей отравился алкоголем - во всем обвинили Артема. Якобы накануне новогодних праздников именно он принес в школу "полторашку" водки и пиво в школу.

После этого начали разбираться в ситуации. Один из школьников, виновником всего назвал Артема. При этом присутствовал представитель полиции, который заставлял парня во всем признаться.

По словам опекуна, под давлением полиции Артем заявил, что это он принес алкоголь, чтобы его оставили в покое. Тогда полицейский отметил, что если бы Артему было бы 16 лет, то он ответил бы по закону. Он также заявил, что если еще раз такое повторится, то парня будут судить.

Позже в опекунов вызвали в опекунский совет, однако из-за состояния здоровья Евгения Стукан не смогла прийти. В результате к ним домой пришли представители службы по делам детей и психолог, которые говорили, что они слишком сильно заботятся о мальчике и кормят его деликатесами. Хотя у семьи никогда не было больших доходов.

Кроме того, опекунов обвиняли в неправильном воспитании, запугивали штрафом и советовали бить Артема.

"В конце одна из женщин внука вывела на улицу для разговора. О чем они тогда говорили - один Бог знает, но, видимо, эти слова стали фатальными. После этого мы поужинали. Мальчик зашел в комнату, обнял и поцеловал со словами, что скоро вернется. А он больше не вернулся", - рассказала Евгения Стукан.

Потом она сама пошла к ребенку, но в доме его не нашла. Его родная мать и муж Евгении побежали на улицу. Именно он и нашел в сарае Артема повешенным на веревке от снопа. К сожалению, медики не смогли его спасти.

"Уверена, что внучка запугали и не посчитались с нами. Сделали из него объект для травли вместо того, чтобы спокойно поговорить, а не публично унижать. Более того, накануне Артем говорил односельчанину, если его снова обвинят в чем-то, то он повесится", - отметила опекун.

Родные и соседи рассказали, что Артем боялся того, что его заберут от бабушки в интернат. По их словам, перед каждым заседанием попечительского совета и беседой с правоохранителями он был грустным и не хотел делиться подробностями.

Родные просят соответствующие органы провести справедливое расследование и наказать причастных к суициду школьника.

Однако заведующая сектором опеки попечительства службы по делам детей Липовецкой РГА Галина Порчинская, которая разговаривала с Артемом, уверяет, что на парня не давила.

Она рассказала, что Артем находился под опекой с 2005 года. С ним у нее были доверительные отношения, ребенок был открыт и спокойно воспринимала все, что происходило.

"Накануне получили письмо от ювенальной полиции, что Артем совершил противоправный поступок. Соответственно должны были с ним провести беседу. 22 января я пошла в школу, но тогда мальчик не захотел общаться, предложил сделать это на следующий день в нашем кабинете. Во время разговора сказал, что не согласен с тем, что написано в письме. Я предложила ему и практическому психологу пойти вместе к бабушке-опекуну. По дороге мы хорошо общались. Дома бабушка встретила нас искренне и вежливо", - рассказала Галина Порчинская.

Она отметила, что они сели поговорить, при этом присутствовал муж бабушки-опекуна. По ее словам, отдельного разговора с ребенком вообще не было. В соцслужбе ставили вопросы как ей, так и Артему. Мальчик говорил, что водку в школу не приносил и его оклеветали.

Никто не говорил, что заберет его от бабушки. И этого не могло быть, ведь она хорошо справлялась с обязанностями опекуна. Ребенку разъясняли его права. А обвинения, что он в 16 лет может сесть за решетку, не соответствует действительности", - отметила Порчинская.

Классный руководитель Евгения Старущак признает, что воспитательные беседы с парнем проводили, но травлю отрицает.

Начальник отдела ювенальной превенции Людмила Кузнецова сообщила, чтто по факту возбуждено уголовное производство "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство". Дело при наличии подтверждающих доказательств могут переквалифицировать.

"Особых проблем с ребенком не было, на учете в полиции он не находился. Был случай, когда опекун привлекался к административной ответственности за ненадлежащее воспитание, когда Артем вместе со сверстниками поломал забор. Также учебное заведение информировало службу по делам детей и полицию, что у мальчика бывает неподобающее поведение в школе. Представитель правоохранительных органов выезжал на место, опрашивал учащихся и администрацию. И действительно были факты, что Артем иногда прогуливал уроки и буянил", - рассказала Кузнецова.

Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства жизни несовершеннолетнего. Пока оснований считать, что ребенка довели до самоубийства, нет.

А между тем семья Артема на днях с заявлением поедет в прокуратуру, чтобы дело переквалифицировали на "доведение до самоубийства". Если следователи докажут, что парня все же довели до суицида, виновным грозит три года лишения свободы.

Напомним, в сети считают, что парня довели до суицида в школе или социальные службы.

Ранее сообщалось, что в Киеве на глазах у друзей студент-иностранец выпрыгнул с 14 этажа.