Суицид школьника из-за травли: кто виноват в трагедии

Коллаж РБК-Украина

В сети считают, что подростка довели до суицида в школе или социальные службы

В Винницкой области 15-летний подросток повесился из-за травли в школе. Родственники убеждены, что школьника довели до самоубийства. Они обвиняют в трагедии классного руководителя и инспектора службы по делам детей. Под публикацией STYLER в Facebook наши читатели прокомментировали инцидент и назвали виновников трагедии.

"Очень жалко мальчугана. Я думаю, что одноклассники его попросили пронести эту водку на утренник. А соцслужбы в свою очередь неквалифицированно провели беседу с подростком. Ему было стыдно, что в него опекуны столько вложили, а он их вроде как подвел. Очень жалко. Ему бы еще жить и жить. И психика у детей подросткового возраста очень нарушена. Это видно по всем событиям, которые происходят. Одни вешаются, другие прыгают с многоэтажек.... Жизни еще не увидели, а уже из нее уходят", "Доведение до самоубийства — статья УКУ... либо в школе довели, либо соцслужбы", – пишут под публикацией STYLER в Facebook.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/styler.rbc.ua

В сообществе "БАТЬКИ SOS" в Facebook предложили начать флешмоб с целью наказать виновников трагедии.

"Что скажете родители??? Может пора флешмоб устроить??? Когда будет наказан хоть один из "них" за жизнь самого дорого???" — написали в сообществе, прикрепив новость об инциденте в Винницкой области.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/БАТЬКИ SOS

В комментариях шокированы инцидентом.

"Господи, какое горе…", "Довели, жаль мальчика, сейчас начнется: "мы святые, мы всех любим", "Боже ужас. Бедные родители...", — пишут в сообществе БАТЬКИ SOS.

Одна из пользовательниц отметила, что буллинг в школе распространен не только среди детей, но и среди взрослых.

"Ничего не докажут, увы. Но то, что они все допускают издевательства, - это 100%. Меня как маму тоже прессовали и не хило. И только потому, что я отказывалась сдавать деньги на турникеты, которые в итоге и не установили, а деньги ушли в никуда. Тк это я взрослая и то была доведена до отчаяния, а что говорить за детей", — написала Юлия Сиренко.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/БАТЬКИ SOS

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