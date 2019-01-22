Влогер совершила суицид после неудачной пластической операции

Фото: pixabay.com

Известно, что и до этого девушка пыталась покончить с собой

23-летняя видеоблоггер из Китая покончила с собой после неудачной косметической операции на лице. Об этом сообщает South China Morning Post.

Интересно, что за день до ее смерти, пожарные вытащили молодую девушку из горящего многоэтажного дома. Во время спасения с 18 этажа девушка кричала о том, что не хочет, чтобы кто-нибудь увидел ее лицо.

По данным местных СМИ, у девушки была красивая внешность и высокий доход, но в прошлом году она решила сделать пластическую операцию в надежде привлечь большее количество подписчиков.

После операции видеоблоггер отказалась выходить из дома, а ее парень прекратил с ней отношения.

Стоит отметить, что сейчас пластическая хирургия очень популярна на территории Китая. Это связано с тем, что доходы у молодых людей растут и они вовлечены в социальные сети, и хотят поделиться с другими своей привлекательной внешностью.

Напомним, что недавно в Киеве мужчина выпал с 17-го этажа. Предполагается, что он совершил суицид, выпрыгнув с общего балкона. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Ранее сообщалось, что двухкратный чемпион США по фигурному катанию Джон Кафлин покончил жизнь самоубийством.

Мы также писали о том, что барабанщик популярной филиппинской рок-группы Razorback Брайан Веласко покончил жизнь самоубийством в прямом эфире.