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Оторвало ногу при падении: в Киеве мужчина выпал с 17-го этажа

STYLERПроисшествия    21.01.2019 - 08:07
Оторвало ногу при падении: в Киеве мужчина выпал с 17-го этажа
Иллюстративное фото: pixabay.com

Известно, что погибший не проживал в этом доме

В воскресенье, 20 января, в Киеве на Отрадном при падении с 17-го этажа мужчине оторвало ногу. Об этом сообщает "Информатор".

Трагедия случилась около 12:40 по адресу проспект Отрадный, 55. Прохожие обнаружили труп мужчины, лежавший на ступеньках парадного 17-этажного дома.

По предварительным данным, мужчина совершил суицид, выпрыгнув с общего балкона. От полученных травм он скончался на месте.

Во время падения мужчина зацепил улавливающую сетку над парадным, после чего упал на ступени. От удара ему оторвало ногу.

 

Фото с места происшествия: facebook.com/dtp.kiev.ua

Полиция установила личность погибшего, однако правоохранители отказались рассказывать подробности инцидента. Достоверно известно, что погибший не проживал в этом доме.

На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.

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