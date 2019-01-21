ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Відірвало ногу при падінні: у Києві чоловік випав з 17-го поверху

STYLERПодії    21.01.2019 - 08:07
Відірвало ногу при падінні: у Києві чоловік випав з 17-го поверху
Ілюстративне фото: pixabay.com

Відомо, що загиблий не проживав у цьому будинку

У неділю, 20 січня, у Києві на Відрадному при падінні з 17-го поверху чоловікові відірвало ногу. Про це повідомляє "Інформатор".

Трагедія сталася близько 12:40 за адресою проспект Відрадний, 55. Перехожі виявили труп чоловіка, який лежав на сходах парадного 17-поверхового будинку.

За попередніми даними, чоловік вчинив суїцид, вистрибнувши з загального балкону. Від отриманих травм він помер на місці.

Під час падіння чоловік зачепив сітку над парадним, після чого впав на сходи. Від удару йому відірвало ногу.

 

Фото з місця події: facebook.com/dtp.kiev.ua

Поліція встановила особу загиблого, однак правоохоронці відмовилися розповідати подробиці інциденту. Достовірно відомо, що загиблий не проживав у цьому будинку.

На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про те, що молодий чемпіон з фігурного катання покінчив життя самогубством.

До речі, відомий рок-музикант шокував мережу, здійснивши самогубство в прямому ефірі.

Раніше ми писали про те, що студент-іноземець вистрибнув з 14-го поверху на очах друзів через те, що спізнився на літак.

Жахлива знахідка шокувала працівників запорізького заводу Поліція закрила справу щодо самогубство керівника Миколаївського аеропорту
Новини України самогубство
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся