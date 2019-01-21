Відірвало ногу при падінні: у Києві чоловік випав з 17-го поверху

Ілюстративне фото: pixabay.com

Відомо, що загиблий не проживав у цьому будинку

У неділю, 20 січня, у Києві на Відрадному при падінні з 17-го поверху чоловікові відірвало ногу. Про це повідомляє "Інформатор".

Трагедія сталася близько 12:40 за адресою проспект Відрадний, 55. Перехожі виявили труп чоловіка, який лежав на сходах парадного 17-поверхового будинку.

За попередніми даними, чоловік вчинив суїцид, вистрибнувши з загального балкону. Від отриманих травм він помер на місці.

Під час падіння чоловік зачепив сітку над парадним, після чого впав на сходи. Від удару йому відірвало ногу.

Фото з місця події: facebook.com/dtp.kiev.ua

Поліція встановила особу загиблого, однак правоохоронці відмовилися розповідати подробиці інциденту. Достовірно відомо, що загиблий не проживав у цьому будинку.

На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група.

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