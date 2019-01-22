Влогер скоїла суїцид після невдалої пластичної операції

Фото: pixabay.com

Відомо, що і до цього дівчина намагалася покінчити з собою

23-річна відеоблогер з Китаю покінчила з собою після невдалої косметичної операції на обличчі. Про це повідомляє South China Morning Post.

Цікаво, що за день до її смерті, пожежники витягли молоду дівчину з палаючого багатоповерхового будинку. Під час порятунку з 18 поверху дівчина кричала про те, що не хоче, щоб хто-небудь побачив її обличчя.

За даними місцевих ЗМІ, у дівчини була гарна зовнішність і високий дохід, але в минулому році вона вирішила зробити пластичну операцію, сподіваючись залучити більшу кількість дописувачів.

Після операції відеоблогер відмовилася виходити з дому, а її хлопець припинив з нею стосунки.

Варто зазначити, що зараз пластична хірургія дуже популярна на території Китаю. Це пов'язано з тим, що доходи у молодих людей зростають і вони залучені в соціальні мережі, і хочуть поділитися з іншими своєю привабливою зовнішністю.

Нагадаємо, що нещодавно в Києві чоловік випав з 17-го поверху. Передбачається, що він скоїв суїцид, вистрибнувши з загального балкону. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Раніше повідомлялося, що дворазовий чемпіон США з фігурного катання Джон Кафлін покінчив життя самогубством.

Ми також писали про те, що барабанщик популярної філіппінської рок-групи Razorback Брайан Веласко покінчив життя самогубством в прямому ефірі.