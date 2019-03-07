Супрун открыла шокирующую связь между алкоголем и хорошей памятью

Супрун рассказала о том, как предотвратить потерю памяти с возрастом

Уляна Супрун, которая ранее развенчала мифы о кори, дала советы украинцам, как вовремя выявить и предотвратить деменцию - нарушение памяти, от которой могут страдать люди пожилого возраста. Она дала несколько дельных советов на своей Facebook-странице, среди которых интересный совет относительно употребления алкоголя.

Чиновник пишет, что согласно исследованиям, около 10-25% людей старше 70 лет, сталкиваются с нарушениями памяти и логического мышления. У людей изменяется личность в результате болезни или повреждения мозга. Однако, по мнению и. о. министра здравоохранения, это можно в определенной степени предотвратить.

К деменции, по словам Супрун, более подвержены женщины, курильщики, люди с недостаточным и избыточным весом, физически и социально неактивные. Дополнительными факторами риска являются диабет, гипертензия, генетическая предрасположенность и высокий уровень холестерина, нарушения дыхания во сне и перенесенный инсульт.

К сожалению, волшебной таблетки для предотвращения или лечения деменции не существует, пишет Супрун, никакие лекарства сейчас не имеют доказанной эффективности. Однако замедлить начальную стадию дегенеративных изменений, так называемое слабое когнитивное нарушение и не дать ему стать деменцией, все же можно.

Уляна Супрун дала полезные советы, как предотвратить деменцию:

Заниматься физическими упражнениями дважды в неделю по 40 минут. Упражнения должны быть интенсивными, поскольку движение не дает гибнуть нейронам и поддерживает нейропластичность.

Игра на музыкальных инструментах, пение и просто прослушивание любимой музыки имеют доказанную эффективность в замедлении деменции и облегчению состояния людей с провалами в памяти.

Нужно заботиться о слухе, потому что ухудшение слуха может быть предвестником деменции, но слуховой аппарат помешает когнитивному ухудшению.

Разгадывайте судоку и играйте в видеоигры - они могут замедлять развитие деменции. А вот кроссворды - нет.

Витамины В9 и В12 задействованы в ряде обменных процессов. В9 есть в зеленых овощах и печени, а В12 - в мясе, рыбе и печени. Но даже сбалансированного рациона может быть мало - ведь с возрастом их усвоение в кишечнике ухудшается.

Витамин D, хотя и не является лекарством от деменции, как и остальные витамины, однако люди с низким уровнем витамина D имеют в два раза выше риск развития деменции и болезни Альцгеймера.

Бросьте курить. Это существенный фактор риска - оно на 18-30% увеличивает вероятность развития деменции и болезни Альцгеймера.

Уменьшите потребление животных жиров и красного мяса, и увеличьте долю овощей, корнеплодов, чечевицы и рыбы в рационе.

Заботьтесь о здоровье сосудов. Это включает в себя и контроль давления: прием препаратов для снижения давления, уменьшения потреблении соли и поддержание здорового веса.

Вовремя лечите зубы и не допускайте болезней десен. Недавние исследования показали вероятную роль бактерий Porphyromonas gingivalis, вызывающих хроническое воспаление десен, в развитии болезни Альцгеймера.

Вовремя определите и преодолейте депрессию. Депрессия довольно часто сопровождает преклонный возраст, но не является нормальной составляющей жизни.

Уляна Супрун отметила, что некоторые длительные исследования показали, что люди, которые умеренно и мало потребляли алкоголь, реже развивают деменцию.

"Это только результаты исследований, а не наставление, ведь мы знаем, что безопасной дозы алкоголя не существует", - отметила Супрун.

Напомним, ранее Супрун рассказала шокирующие факты о похудении.

А также разрушила миф о популярный вид спорта, который по мнению некоторых украинцев может привести к повреждению суставов.