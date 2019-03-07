Супрун открыла шокирующую связь между алкоголем и хорошей памятью

Супрун рассказала о том, как предотвратить потерю памяти с возрастом
Уляна Супрун, которая ранее развенчала мифы о кори, дала советы украинцам, как вовремя выявить и предотвратить деменцию - нарушение памяти, от которой могут страдать люди пожилого возраста. Она дала несколько дельных советов на своей Facebook-странице, среди которых интересный совет относительно употребления алкоголя.
Чиновник пишет, что согласно исследованиям, около 10-25% людей старше 70 лет, сталкиваются с нарушениями памяти и логического мышления. У людей изменяется личность в результате болезни или повреждения мозга. Однако, по мнению и. о. министра здравоохранения, это можно в определенной степени предотвратить.
К деменции, по словам Супрун, более подвержены женщины, курильщики, люди с недостаточным и избыточным весом, физически и социально неактивные. Дополнительными факторами риска являются диабет, гипертензия, генетическая предрасположенность и высокий уровень холестерина, нарушения дыхания во сне и перенесенный инсульт.
К сожалению, волшебной таблетки для предотвращения или лечения деменции не существует, пишет Супрун, никакие лекарства сейчас не имеют доказанной эффективности. Однако замедлить начальную стадию дегенеративных изменений, так называемое слабое когнитивное нарушение и не дать ему стать деменцией, все же можно.
Уляна Супрун дала полезные советы, как предотвратить деменцию:
Уляна Супрун отметила, что некоторые длительные исследования показали, что люди, которые умеренно и мало потребляли алкоголь, реже развивают деменцию.
"Это только результаты исследований, а не наставление, ведь мы знаем, что безопасной дозы алкоголя не существует", - отметила Супрун.
Напомним, ранее Супрун рассказала шокирующие факты о похудении.
А также разрушила миф о популярный вид спорта, который по мнению некоторых украинцев может привести к повреждению суставов.