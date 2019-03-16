Супрун рассказала, почему вредно недосыпать и как бороться с бессоницей

Супрун сообщила, как недостаток сна влияет на организм
Уляна Супрун сообщила, почему вредно недосыпать и как научить себя быстро и вовремя отходить ко сну. Эксперт сделала информативный пост на своей странице в социальной сети Facebook.
Каждый имеет свое оптимальное время, когда ложиться спать и сколько часов необходимо для отдыха. Для большинства здоровых людей - это 7-9 часов сна ежедневно. К слову, для детей нужно больше часов сна, нежели для людей в зрелом возрасте.
И.о. главы Минздрава также отметила: "Следует учитывать сигналы тела: хорошо ли вы себя чувствуете при семичасовом сне? Есть проблема с лишним весом или хронические болезни? Вы зависимы от кофеина? Вы не засыпаете за рулем?"
По мнению министра, важно придерживаться золотой середины. Ведь если у вас чрезмерная потребность во сне, неспособность проснуться утром и желание спать днем - это свидетельствуют о хронических проблемах: депрессии, усталости, остановке дыхания во сне.
Для тех, у кого ситуация противоположная (проблемы с нехваткой сна), Супрун перечислила причины, по которым стоит это изменить и начать спать больше:
Чтобы уснуть быстро и легко вам понадобиться устать не только морально, но и физически. Кроме того, важно освободить вечер от телефонов, компьютеров и телевидения, поскольку синий свет экранов препятствует образованию мелатонина. Также Супрун советует не пить на ночь ни алкоголь, ни кофе.
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