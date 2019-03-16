Супрун рассказала, почему вредно недосыпать и как бороться с бессоницей

Супрун сообщила, как недостаток сна влияет на организм

Уляна Супрун сообщила, почему вредно недосыпать и как научить себя быстро и вовремя отходить ко сну. Эксперт сделала информативный пост на своей странице в социальной сети Facebook.

Каждый имеет свое оптимальное время, когда ложиться спать и сколько часов необходимо для отдыха. Для большинства здоровых людей - это 7-9 часов сна ежедневно. К слову, для детей нужно больше часов сна, нежели для людей в зрелом возрасте.

И.о. главы Минздрава также отметила: "Следует учитывать сигналы тела: хорошо ли вы себя чувствуете при семичасовом сне? Есть проблема с лишним весом или хронические болезни? Вы зависимы от кофеина? Вы не засыпаете за рулем?"

По мнению министра, важно придерживаться золотой середины. Ведь если у вас чрезмерная потребность во сне, неспособность проснуться утром и желание спать днем - это свидетельствуют о хронических проблемах: депрессии, усталости, остановке дыхания во сне.

Для тех, у кого ситуация противоположная (проблемы с нехваткой сна), Супрун перечислила причины, по которым стоит это изменить и начать спать больше:

Хронический недостаток сна ведет к набору веса - становится меньше гормона насыщения лептина и больше гормона аппетита грелина.

Нехватка одного часа сна отражается на состоянии еще четырех дней.

План отоспаться на выходных за всю неделю недейственный.

Спать следует ежедневно достаточное количество, и желательно ложиться и вставать в одно и то же время.

Если мало или плохо спать, то больше шансов развить деменцию или сердечно-сосудистые болезни и ослабить иммунную систему.

Недостаток сна воспринимается мозгом как тревожность.

У каждого свой хронотип, то есть физиологически оптимальное время засыпания и пробуждения, что обусловлено генетически.

Алкоголь портит сон, хотя есть распространенный миф, который гласит обратное. На самом деле данный метод очень ненадежный. Сначала алкоголь действительно тормозит мозг, что снимает тревожность. Но по мере того, как алкоголь разрушается, эффект спадает.

С возрастом биоритмы меняются, и к ним добавляются нарушения сна, поэтому люди постарше становятся склонными вставать на рассвете и спать днем.

Чтобы уснуть быстро и легко вам понадобиться устать не только морально, но и физически. Кроме того, важно освободить вечер от телефонов, компьютеров и телевидения, поскольку синий свет экранов препятствует образованию мелатонина. Также Супрун советует не пить на ночь ни алкоголь, ни кофе.

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