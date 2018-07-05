"Суровые троещинские будни": в Киеве неизвестный устроил стрельбу из травмата

Об этом сообщает dtp.kiev.ua
В Киеве в жилом массиве Троещина Деснянского района 5 июля была стрельба из травматического оружия. Об этом сообщает издание dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
"Жёсткий четверг в Киеве на Троещине: Маяковского, четыре патруля полиции, скорые. Поступило сообщение о стрельбе", - говорится в публикации.
Также сообщается, что стрельба произошла в ходе пьяного конфликта, кто-то достал травмат и сделал несколько выстрелов.
Фото: стрельба в Киеве (facebook.com/dtp.kiev.ua)
"О пострадавших не сообщается, надеемся, стрелок никуда не попал", - добавляют в сообщении.
"Суровые троещинские будни", - прокомментировала происшествие одна из пользователей Алиса Вредная.
Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Напомним, в Киеве задержали подозреваемого в убийстве женщины, которую нашли с множественными ранами в лифте.
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