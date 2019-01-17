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"Тайна, покрытая мраком": украинцы о монетизации субсидий

STYLERЖизнь    17.01.2019 - 10:29

Видео: РБК-Украина

Украинцы с марта будут получать жилищные субсидии наличными деньгами. Работать эта система будет просто.

Сначала на каждого получателя субсидий будет автоматически открыт счет в "Ощадбанке" со специальным режимом использования, средства с которого автоматически будут идти на оплату услуг. 

После окончания отопительного сезона сэкономленную сумму субсидиантам перечислят на их текущие счета (то есть, на любой карточный счет). Эти деньги можно будет использовать по своему усмотрению.

В Кабмине отметили, что в частных домах украинцы могут экономить на отоплении газом, а в многоквартирных - на потреблении воды и "тока".

Как к такой инициативе правительства отнеслись сами украинцы? По-разному. Одни считают такую систему правильной, другие же называют это "тайной, покрытой мраком".

"И зачем все это! Снизьте тарифы и все хорошо будет, меньше нервотрепок и волокит", - отметила Валентина Рашевская.

"Печатать бумажки и раздавать их людям, которые потом должны... Прекрасный план", - прокомментировал монетизацию субсидий Максим Актыбаев.

&quot;Тайна, покрытая мраком&quot;: украинцы о монетизации субсидий

Скриншот 

А Леонид Семашко считает, что в безналичной форме получения субсидий на отдельный счет, с которого невозможно снять наличные, не способствуют экономии поставляемых услуг и обещанный перевод сэкономленных денег на другой счет, с которого можно снять наличные, не будет выполнен.

"Если вовремя не поступит субсидия на счет, придется платить самому. А где их взять. Не заплатишь вовремя - будут начислять пеню", - добавил он.

&quot;Тайна, покрытая мраком&quot;: украинцы о монетизации субсидий

Скриншот 

Ранее мы рассказывали вам о том, что такое монетизация субсидий и как она будет внедряться.

Напомним, что в Верховной Раде приняли закон о "тотальной монетизации".

Украинцам рассказали, что такое монетизация субсидий и как она будет внедряться Украинцы с марта будут получать жилищные субсидии наличными деньгами, - Рева
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