"Таємниця, покрита мороком": українці про монетизацію субсидій

Відео: РБК-Україна

Українці з березня будуть отримувати житлові субсидії готівкою. Працювати ця система буде просто.

Спочатку на кожного одержувача субсидій буде автоматично відкрито рахунок в "Ощадбанку" із спеціальним режимом використання, кошти з якого автоматично будуть йти на оплату послуг.

Після закінчення опалювального сезону заощаджену суму субсидіантам перерахують на їхні поточні рахунки (тобто, на будь-який картковий рахунок). Ці гроші можна буде використовувати на свій розсуд.

У Кабміні зазначили, що в приватних будинках українці можуть економити на опаленні газом, а в багатоповерхових - на споживанні води і "струму".

Як до такої ініціативи уряду поставилися самі українці? По-різному. Одні вважають таку систему правильною, інші ж називають це "таємницею, покритою мороком".

"І навіщо все це! Знизьте тарифи і все добре буде, менше нервувань і волокит", - зазначила Валентина Рашевська.

"Друкувати папірці і роздавати їх людям, які потім повинні... Прекрасний план", - прокоментував монетизацію субсидій Максим Актибаєв.

Скріншот

А Леонід Семашко вважає, що в безготівковій формі отримання субсидій на окремий рахунок, з якого неможливо зняти готівку, не сприяє економії.

"Якщо вчасно не надійде субсидія на рахунок, доведеться платити самому. А де гроші взяти. Не заплатиш вчасно - будуть нараховувати пеню", - додав він.

Скріншот

Раніше ми розповідали вам про те, що таке монетизація субсидій і як вона буде впроваджуватися.