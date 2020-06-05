Тищенко порадовал киевских детей и жестко опозорился: понаваливал кучек

Николай Тищенко в очередной раз оскандалился. Казалось бы благородная инициатива "слуги народа" и вероятного кандидата на кресло мэра Киева обернулась для него неприятностями.

Так, нардеп решил обеспечить детские площадки в Киеве песком. При помощи коммунальщиков с лопатами, "Камаза" и его водителя нардеп завалил речным песком почти 30 площадок. О чем успел похвастаться в Facebook.

"Если вы обращались к нам, но нового песка еще не получили, не волнуйтесь - скоро он будет на ваших детских площадках! Везем все в порядке очереди и держим на контроле этот процесс", - обнадежил Тищенко киевлян.

Николай Тищенко опозорился из-за песочниц в Киеве (фото: facebook.com/sluganarodu.tyshchenko.219)

Не успел нардеп рассказать о своих достижениях, сеть засыпала его гневными комментариями.

"В мого кота закінчується пісок в туалеті. Чи не могли б ви привезти йому? Тоді мій голос та голос мого кота віддамо вам!"

"Жиииииииииир. Никто и никогда не был так щедр! Песок в песочнице! Вот это уровень!"

"Мне кажется дна не существует, всегда находится кто-то кто пробивает новый уровень. Раньше перед выборами для дешевого пиара хотя бы строили детские площадки. Теперь просто засыпают песок"

"Кстати... а детей в песочнице точно не было?"

"Потрясающе! Ну, победа у Вас в кармане! Господи, спасибо тебе за такого Человека! А можно еще воду в водоемы и пепел в пепельницы организовать? Это будет просто феерия! И, что бы два раза не вставать - с Праздником Вас! День открытия Вируса СПИДа!"

"Це крок до посади Президента України! Дуже стрімкий та непередбачуваний крок!" - смеются пользователи.

Напомним, предыдущий скандал с Тищенко был связан с киевской маршруткой, в которой он проехался и не заплатил, потому что льготник. А вот самый громкий из последних инцидентов, конечно же, с его рестораном "Велюр" в центре столицы. Заведение тайно принимало гостей несмотря на тогдашний жесткий карантин.

А между этими двумя скандалами Тищенко успел назвать Чернобыльскую катастрофу "праздником" в день 34-й годовщины.

Отметим, что по Киеву появились билборды с Николаем Тищенко, в которых он намекает на свои мэрские амбиции. На них красуется сам нардеп, а также слова "Обновляем страну, обновим Киев", "Создадим город, где хочется жить". Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа", в свою очередь, прокомментировал, что Тищенко рекламирует штаб СН, а намек на участие в выборах мэра Киева - это совпадение.

К слову, мэром Киева впервые может стать женщина.