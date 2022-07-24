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У вас точно COVID, если вы проснулись с этими двумя симптомами

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Воскресенье 24 июля 2022 17:24
У вас точно COVID, если вы проснулись с этими двумя симптомами Названы симптомы, указывающие на коронавирус (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Коронавирус в мире никуда не делся, а наоборот - количество заболеваний инфекцией растет с каждым днем. Есть два симптома при пробуждении, которые укажут вам на то, что вы подхватили болезнь.

Речь идет о сильной усталости с утра и боли в горле, пишет Mirror.

Какие симптомы COVID при пробуждении утром

"Усталость по утрам, даже после хорошего ночного сна, а также боль в горле — это два признака того, что у вас может быть Covid, и вам следует пройти тест как можно скорее", - рассказал профессор Тим Спектор.

По словам медика, боль в горле чаще встречается у людей с коронавирусом, чем обычная простуда.

Если вы заметите эти два симптома, вы должны предположить, что это Covid, написал он.

Он сообщает, что настоящее время случаев заболевания ковидом в два раза больше, чем обычных простуд — это соотношение никогда не было таким высоким.

Профессор отмечает, что пока вы не сделаете тест на коронавирус, вы должны изолироваться от других людей.

Какой штамм сейчас преобладает

Последнее исследование ученых предполагает, что новые варианты BA4 и BA5 поражают организм, уклоняясь от существующей иммунной защиты, а также нейтрализуя некоторые из них.

Сейчас, например, в Британии случаи заболевания коронавирусом взлетают до рекордных уровней.

Omicron BA.5 в настоящее время является доминирующим штаммом Covid, на его долю приходится примерно 79% случаев заболевания в Великобритании по состоянию на 18 июля.

Omicron BA.2.75 был классифицирован как отдельный вариант по отношению к другим вариантам BA.2, но не как вариант, вызывающий обеспокоенность.

Как мы писали ранее, Комаровский рассказал, куда делась "зараза"-коронавирус в Украине.

Читайте также, стало известно, заставят ли украинцев снова носить маски и показывать COVID-сертификаты.

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