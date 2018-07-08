Трагедия на Ивана Купала: 5-летний мальчик упал в костер

Ребенок получил тяжелые ожоги и находится в больнице

Под Харьковом 5-летний ребенок упал в костер, об этом сообщается на странице Нацполиции в Харьковской области в Facebook.

Несчастье произошло в Кегичевском районе. Все случилось, когда мальчик был на празднике Ивана Купала вместе со своей семьей. В какой-то момент родители отвлеклись, а их маленький сын упал в костер.

Мальчик получил тяжелые ожоги по всему телу и в критическом состоянии на самолете санавиации его доставили в одну из местных больниц. По словам врачей, ожоги очень тяжелые и состояние ребенка сейчас критическое. В данный момент ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

По имеющейся информации, пострадавший мальчик из благополучной семьи. Ни один из родителей не состоит на учете в полиции.

Напомним, ранее в музее Пирогово произошел пожар.

Рекомендуем к просмотру: