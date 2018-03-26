"Трагедия планетарного масштаба": историки о том, почему не все признают Холокост геноцидом

Специалисты комментируют трагедию Бабьего Яра и Холокост – страшные преступления против человечества

На днях Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" (BYHMC) в сотрудничестве с Домом европейской истории в Брюсселе провел публичное слушание обзора базового исторического нарратива BYHMC.

Во время публичных слушаний собрали и привлекли к обсуждению историков, экспертов из Бельгии и соседних стран, членов Европейского парламента, представителей институтов и неправительственных организаций, а также всех заинтересованных тематикой Холокоста.

По просьбе Styler во время события пресс-служба Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (BYHMC) опросила ведущих историков о том, хорошо ли изучен Холокост с точки зрения истории, почему далеко не все страны признают Холокост геноцидом и как знание о трагедии влияет на жизнь сегодня.

Карел Беркгоф, главный историк BYHMC, старший научный сотрудник института исследований Войны, Холокоста и Геноцида NIOD в Амстердаме

Знают ли в ЕС и других странах о Холокосте, о трагедии Бабьего Яра? По словам Карела Беркгофа, в некоторой степени Бабий Яр известен вне академических кругов, особенно в Израиле, Германии и в еврейской диаспоре.

"Это едва ли не единственное известное для неспециалистов место, где нацисты расстреливали евреев. Частично это связано с различными попытками визуализировать его на телевидении и кино, а также вследствие торжественных визитов мировых лидеров, таких как президенты США и папа Иоанн Павел II. Увлекательная книга Анатолия Кузнецова все еще читается также и в переводе", - объясняет он.

Фото: Карел Беркгоф, главный историк BYHMC (пресс-служба)

При этом далеко не все страны признают Холокост геноцидом. По мнению историка, этого не происходит потому, что лидеры некоторых стран не хотят признать, что евреи были жертвами, и воспринимают евреев как воров.

"Их попытка опровергнуть геноцид евреев - это попытка освободить национал-социализм и антисемитизм от вины или ответственности за это. Как утверждает Международный альянс памяти жертв Холокоста (IHRA), "Целью отрицания Холокоста часто является реабилитация явного антисемитизма и содействия политическим идеологиям и условиям, пригодным для появления самого типа событий, которые он отрицает", - говорит главный историк BYHMC.

Сегодня Холокост изучен хорошо, но недостаточно, объясняет эксперт:

"У нас все еще не хватает ясности относительно четкой взаимосвязи между массовым убийством евреев и другими массовыми преступлениями, такими как убийство двух миллионов советских военнопленных за один год".

Карел Беркгоф подчеркивает: существуют также чрезвычайно большие наборы источников, которые в основном еще требуют изучения: например, архив Международной Поисковой Службы и записи НКВД.

"Это замечательно, что мы можем увидеть эти допросы и протоколы трибунала в архивах СБУ", - добавляет он.

По его словам, знание и осознание Холокоста помогают развиваться и повышать уровень осведомленности во многих ключевых вопросах: потенциала современного геноцида, ценности плюрализма и уважительного отношения к меньшинствам, опасности замалчивания или равнодушия, когда становишься свидетелем угнетения других.

Андрей Руккас, научный советник BYHMC, доцент исторического факультета, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

По словам историка, в ЕС и в других странах мира прекрасно знают про такую ужасную трагедию как Холокост и уничтожение людей в Бабьем Яру.

"Трагедия Холокоста для стран Западной Европы никогда не была историческим "табу" как в Советском Союзе. Соответственно эта тема давно является предметом глубоких и серьезных исследований, присутствует в образовательном процессе, стала частью национальной исторической памяти. Так же хорошо известно в Европе и о трагедии Бабьего Яра, ставшего одним из символов Холокоста", - комментирует он.

При этом некоторые страны пока не признали Холокост геноцидом, добавляет эксперт. Он объясняет:

"Это прежде всего связано с политическими, идеологическими или религиозными взглядами, которые доминируют в той или иной стране. В каждом отдельном случае – это тема для большого разговора. Например, Сирия, которая не признает Государство Израиль как таковую, не признает и трагедию Холокоста".

Фото: Андрей Руккас, научный советник BYHMC (пресс-служба)

Все время после окончания Второй мировой войны Холокост был и остается важной темой исторических исследований.

"Многие вопросы имеют сегодня достаточно широкий круг соответствующей профессиональной литературы. Однако Холокост был беспрецедентной трагедией в истории человечества, трагедии планетарного масштаба, поэтому, конечно, до сегодняшнего времени остается еще немало вопросов, которые требуют научного освещения. Например, вследствие длительного пребывания стран Восточной Европы или под влиянием, или непосредственно в составе Советского Союза Холокост в этой части континента, где погибли 90% жертв трагедии, трагедия изучена значительно хуже, чем в Западной Европе, где не было идеологических или политических ограничений".

Сегодня, когда после трагедии прошло уже много лет, остается множество вопросов, подчеркивает историк.

"Главное – как это стало возможным? Как кучка радикальных нацистских политиканов и популистов под расистскими лозунгами смогла прийти к власти в демократической Веймарской республике, превратив ее очень быстро в тоталитарный Третий рейх? Как они поставили себе на службу весь государственный механизм? Как они привлекли на свою сторону, покорили и парализовали немецкое общество? Для нашего региона это, безусловно, вопросы, связанные с реакцией местного населения на истребление евреев – своих друзей, товарищей, знакомых, соседей и т. п. Реакцию, которая имеет два диаметрально противоположных полюса – от спасения (даже ценой собственной жизни) до полной поддержки оккупантов и непосредственного участия в массовых расстрелах", - акцентирует внимание Андрей Руккас.

Напомним, стало известно, каким будет мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".