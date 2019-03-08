Не тратьте деньги: Комаровский развенчал миф о популярных препаратах

Доктор Комаровский говорит, что врачи десятилетиями выписывают пациентам бесполезные препараты

Доктор Евгений Комаровский, который недавно признался, что уговаривал больных онкологией родителей уехать из Украины, развенчал миф о витаминах и биологически активных добавках (БАДах). Соответствующая статья опубликована на его личном сайте.

Известный украинский педиатр, ссылаясь на публикацию западного издания JAMA Internal Medicine, пишет, что большинству людей достаточно следовать здровому питанию, чтобы получать все необходимые вещества.

Комаровский, ссылаясь на исследования западных ученых, утверждает, что многие люди просто становятся жертвами рекламы, которая обещает, что витамины могут сделать их более здоровыми и счастливыми. Многие якобы полезные свойства и эффекты от приема витаминов были опровергнуты учеными, но люди по-прежнему продолжают верить в их чудодейственную силу и тратить на это бешенные деньги.

При этом исследования опровергает полезность поливитаминов, и даже рыбьего жира, который многие десятилетия прописывали врачи во всем мире.

Также Комаровский, пишет, ученые предупреждают, что злоупотребления биодобавками, могут привести к плохим последствиям. Они возникают из-за того, что производители БАДов часто добавляют в препараты тяжелые металлы, стероиды и стимуляторы.

Западные исследователи считают, что люди, придерживающиеся сбалансированной диеты, уже получают необходимые им витамины и питательные вещества. К тому же организм лучше усваивает необходимые ему вещества из продуктов, чем из добавок.

И даже вегетарианская, веганская, безглютеновая, палеодиета и другие диеты могут обеспечить человека всем необходимым.

"Хотя веганы сталкиваются с риском дефицита витамина В 12 , миндальное молоко и другие заменители животной пищи обычно при производстве уже обогащаются этим витамином", - пишет Комаровский.

К слову, ранее доктор Комаровский разрушил популярный миф об ингаляциях.

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