Травля всей семьи: сын экс-директора скандальной школы попал в больницу

Иллюстративное фото (matveychev-oleg.livejournal.com)

В харьковской школе №67 снова разгорелся скандал

В скандально известной харьковской школе №67, в которой недавно уволили директора Елену Лисичкину, ученик 7-Б попал в больницу с травмой ребер и почки. Об этом сообщается на Facebook-странице сообщества "Батьки SOS". Как оказалось, пострадал ее сын.

Сестра школьника Юлия рассказала, что инцидент произошел в пятницу.

Автор публикации спрашивает у руководства школы, где в это время были дежурные учителя в коридорах учебного заведения и кто будет отвечать за происшествие.

По ее словам, ученику после травмирования не было оказано никакой медицинской помощи.

"Мы будем с вами разговаривать по другому!" - говорится в материале.

Сама Елена Лисичкина, которую после увольнения поддерживали родители учеников школы, уточнила детали инцидента. По ее словам, в школьном коридоре была потасовка, в которой участвовали трое учеников.

"Где медработники? Что за беспредел в этой школе! У вас детей убивать будут, а вы не увидите! Моего ребенка толкнули в спину. Пострадали двое детей! А из взрослых никто не увидел! Помощи медицинской никто не оказал! Результат- ушиб почки и ребер. Я отправляла в школу здорового ребенка! У меня вопрос: кто за это ответит?" - написала она в своем Facebook.

Скрин: facebook.com/elena.lisichkina.71

В комментариях к сообщению пользователи сети высказывают предположение, что мальчика просто избили другие ученики, а в деле должны разобраться правоохранительные органы:

"Как страшно жить! И опять неугодный ребенок неугодной мамы. И снова Харьков";

"Оставлю прерогативу выяснить связи правоохранительным органам. А быть такое может аж бегом. Живые примеры почти каждый день";

"Еще непонятно: была ли эта травма, была ли она приобретена в школе? Есть компетентные органы, которые и будут разбираться в этой ситуации";

Скрин комментариев с Facebook-страницы "Батьки SOS"

Также один из юзеров пишет, что это уже второй пострадавший ребенок отстраненного директора.

"Первой пострадала дочь, которой отказали в прохождении практики. Мне одной кажется, что это какого-то рода травля всей семьи? Знать бы кем?" - говорится в публикации Оксаны Виниченко.

Скрин комментариев

Напомним, на днях в Хмельницкой области Нетишинский городской суд принял решения о привлечении к административной ответственности агрессивного парня за совершение буллинга - старшеклассник одной из местных школ издевался над учителем.

Как сообщалось ранее, в харьковской школе массово уволились учителя, а родители вышли на пикет в поддержку директора школы.

А также мы писали о том,что в Киевской области в школе произошла резня.