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Тревожный симптом: Комаровский рассказал об опасности для младенцев


Евгений Комаровский объяснил, стоит ли беспокоиться, если родничок долго не закрывается

Доктор Евгений Комаровский, который ранее рассказал, можно ли сидеть детям на холодной поверхности, поделился информацией, что такое родничек у младенцев, и есть ли повод для беспокойства, если он заростает слишком быстро или наоборот слишком долго.

Известный педиатр в своем Instagram опубликовал пост, в котором разъяснил, что у новорожденного всего шесть родничков (неокостеневших участков черепа) на голове: два расположены по срединной линии свода черепа, и еще четыре - по бокам.

Постепенное закрытие родничка, который всегда проверяют педиатры при плановом осмотре, позволяет врачам судить о здоровье ребенка, а именно о состоянии обмена веществ, а также о росте костной ткани в целом.

В первую очередь, по словам педиатра, стоит обращать внимание на состояние так называемого "большого родничка", который расположен между двумя частями лобной кости и обеими теменными костями и имеет ромбовидную форму.

Комаровский утверждает, что у каждого ребенка свои сроки закрытия большого родничка. Но есть норма, на которую следует ориентроваться - это возраст от 10 до 14 месяцев жизни малыша.

Комаровский рассказал о сроках закрытия родничка у детей (фото: pixabay.com)

Иногда родничок может полностью зарости к трем месяцам, а иногда может быть открытым и у полторагодовалого ребенка. В большинстве случаев - это нормально, заявляет педиатр.

Но если к несвоевременному закрытию родничка присоединяются другие симптомы - это повод лишний раз сходить к врачу.

"Закрытие родничка в возрасте до 3 месяцев или незакрытие после 1,5 лет - это не повод для волнения при том очевидном условии, что это единственный тревожный симптом. Тем не менее "не повод для волнения" является поводом для осмотра врача", - пишет Комаровский.

Ранее доктор Комаровский сообщил, что нужно сделать, чтобы закаливание стало для ребенка привычной процедурой.

Также мы писали о том, что Евгений Комаровский рассказал, чем можно заменить спиртовые влажные салфетки.

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