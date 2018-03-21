В центре Киева мужчине разбили голову и обокрали

Нападавшие скрылись с места преступления

На бульваре Леси Украинке мужчине разбили голову, а после обокрали его. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Сергей Быкова, который стал очевидцем происшествия.

Он рассказал, что увидел мужчину с окровавленной головой как раз тогда, когда выходил из дому. Напавших Быков не заметил.

Фото: Пострадавший (facebook.com/bykov.inpolit)

"Киев безопасный. Печерск, бульвар Леси Украинки. Выхожу со двора, а встает чувак с разбитой головой. Какие-то то мудаки разбили голову и обокрали", - написал он.

Быков сообщил, что на место происшествия вызвали "скорую".

Скриншот поста (facebook.com/bykov.inpolit)

Ранее в Киеве два парня напали на прохожего.

От местного жителя поступило сообщение о том, что трое незнакомцев с газовым баллончиком и битами пытались отобрать у него личные вещи. Получив ориентировку, оперативники начали отработку преступления.

Уже через час полицейские задержали двух молодых людей, причастных к нападению. Во время поверхностного осмотра правоохранители изъяли у правонарушителей орудие преступления.