На цепь ее: харьковчанка избивала чужих детей на игровых площадках

В Харькове на детских площадках неадекватная женщина нападала и избивала чужих детей. Об этом в сообществе "Типичный Харьковъ" в Facebook сообщила Яна Сажнева, которая вместе со своим ребенком пострадала от рук неизвестной.

"Сегодня случился такой инцидент (до сих пор колотит). Вот эта мадам бегает по улице Академика Богомольца и на соседних улицах по детским площадкам и бьет детей!" - написала пострадавшая, опубликовав фото напавшей на нее незнакомки.

Фото женщины, которая нападала на детей (facebook.com/T1p1chn1y)

Фото женщины, которая нападала на детей (facebook.com/T1p1chn1y)

"Сегодня стояла на остановке, ждала маршрутку. Сын отошел с другом на пару метров на тренажеры. Прибежал через три минуты: "Там какая-то ненормальная нас прогнала матами оттуда". Я выглянула из остановки и вижу, что это существо несется на нас - ударила моего сына, пощечину зарядила, я ее отталкивала, кричала на нее, у меня истерика, сын побелел от ужаса... Не могла от нее уйти, она кидалась. Сын убежать успел, я - нет. Она и мне зарядила хорошенько в висок, пока я пыталась вызвать полицию. Люди смотрели! Двое мужчин не выдержали и кинулись на нее, оттащили от меня, кинули ее на траву", - рассказала Яна.

По ее словам, женщина "кидалась еще на одну девушку и ее сына 3-4 лет".

"Приехали "копы", вызвали бригаду скорой. Она орала, что пару дней ее подержат и она придет убивать детей наших! Увезли ее. 4 человека написали заявления. В прошлом году она тоже кидалась на детей и мам. Были сняты побои и передано все в полицию, но дело дальше не пошло. Она опять бегает по площадкам и лупасит детей, плюется, маты такие... Страшно. А если завтра вернется с ножом, кирпичом, палкой... Я в ужасе!" - добавила Сажнева.

Скриншот поста

Пользователей сети возмутило поведение неадекватной женщины, о чем они пишут в комментариях.

Нарвалась бы на меня, а не дай Бог зацепила бы моего ребенка, я бы ей все зубы повыбивала!

На цепь ее нужно посадить!

А почему вы ее сами не избили? Женщины? Вы боитесь? Я бы долго не думала

Если за избиение детей не последовало законного наказания и человек снова гуляет по улицам, то родители этих детей сами ее накажут и будут правы.

Некоторые юзеры пишут, что эту женщину зовут Лена и она "наркоманка и алкоголичка со стажем".

Скриншот комментариев

Ранее мы писали о том, что в Киеве на детской площадке произошла стрельба из-за мата.

Напомним, недавно под Львовом женщина проломила голову 10-летней девочке-сироте.