Турция откроет прямые перелеты из Украины: названа точная дата

Перелеты в Турцию из Украины будут возобновлены с 15 июля. Правительство Турции планирует разрешить прямые перелеты для украинских туристов с середины лета при условии стабильной эпидемиологической ситуации.

По информации издания TurizmGuncel, Министерство культуры и туризма и Министерство здравоохранения Турции предложили разрешить полеты из Украины в Турцию, а также из Турции в Украину с 15 июля. При этом принимать гостей из Украину будут не только в туристических регионах, но и во всех аэропортах государства.

При этом для восстановления туризма в Турцию власти Украины должны принять зеркальное решение, отмечает издание.

Стоит отметить, что свои границы Турция открывает с 10 июня. Полеты будут разрешены путем взаимных договоренностей со странами, которые достигли успеха в борьбе с COVID-19.

Также напомним, что по плану ослабления карантина в Украине с 15 июня может быть возобновлена работа пассажирской авиации.

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