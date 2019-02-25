Убил двухлетнего ребенка: что грозит киевскому извергу

Мужчина совершил убийство находясь в состоянии наркотического опьянения

В Киеве мужчина убил двухлетнего ребенка. В тот момент жестокий убийца находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Бородянским отделом Фастовского местной прокуратуры поддержано обвинение в уголовном производстве, по факту совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст.263, ч.2 ст.121, ч.3. ст.153 УК Украины.

Речь идет об обвинении человека, который в мае 2016 года, в пгт. Коцюбинское сидел в доме вместе с двухлетним сыном своей сожительницы, находясь при этом под действием амфетамина.

"Так как мальчик плакал и звал свою маму, преступник нанес ребенку несколько ударов руками по голове, туловищу и конечностям, причинив ему тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался", - указано в сообщении.

Также по месту жительства обвиняемого были обнаружены взрывные устройства. Прокурором уже доказана вина обвиняемого. Убийца двухлетнего ребенка осужден до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что во Львове неадекват жестоко избил водителя за то, что тот отказался везти его старшего сына бесплатно. Отмечается, что у ребенка не было при себе ученического удостоверения, а маршрутчик на слово верить не захотел.

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