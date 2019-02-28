Убил молотком и спрятал в морозилку: жестокая расправа над женщиной в Киеве

Мужчина нанес не менее 25 ударов молотком

Мужчину приговорили к 16 года тюремного заключения за то, что он убил свою начальницу и спрятал тело в морозилку. Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

Жестокое убийство произошло еще в августе 2017 года в цехе пекарни Хотова. Женщина сделала замечание мужчине на то, что он курит в помещении. После этого он схватил молоток и нанес около 25 ударов.

От многочисленных травм женщина скончалась. Мужчина ничего лучше не придумал, как спрятать тело в морозильную камеру. Кроме того, он взял автомобиль убитой женщины и поехал к ней домой, откуда вынес деньги и украшения.

По факту убийства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 185 УК Украины (умышленное убийство, кража, совершенная повторно, незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно, кража с проникновением в жилище).

Напомним, что под Киевом мужчина убил свою сожительницу, привязал к телу кирпич и утопил.

Ранее сообщалось, что появились новые детали жуткого убийства семьи в Житомире.

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