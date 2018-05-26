"Угрожают штрафом": в Киеве требуют снять баннер в поддержку Сенцова

Соответствующие требования выдвинула киевская власть

Сегодня, 26 мая, сотрудники киевской мэрии потребовали от активистов снять повешенный ранее баннер в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщила украинская журналистка, писательница и кинорежиссер Мария Старожицкая на своей странице в Facebook.

"Срочно. Пресса, телевидение – к Дому кино, на улице Саксаганского, 6. Управление рекламы требует снять только что повешенный баннер в поддержку Олега Сенцова. Угрожают штрафами сотрудникам учреждения", - сказала она.

Более того, Старожицкая уточнила, что сейчас активисты временно сняли баннер и ожидают решения конфликта.

Фото: Скриншот поста (facebook.com/starozhytska.mariia)

Не смогли сдержать вои эмоции и пользователи сети, которые не поняли смысла требований чиновников.

"Что за фигня происходит?", - сказала пользователь Екатерина Липа.

"Любимый город хочет спать спокойно. Слов приличных нет", - подчеркнул юзер Юлия Пятецкая.

"И как это понять? Кто рядом – подтягивайтесь", - уточнила пользователь Ирина Плехова.

Кстати, в столице Украины "подожгли" российское посольство, чтобы напомнить Кремлю о вопросе с политзаключенными. Соответствующее видео опубликовал Дмитрий Клищик.

"Проекция на посольство России в Киеве. Пламя и портреты узников совести – Олега Сенцова и других украинцев, оказавшихся в российских тюрьмах за свои политические убеждения. Около трехсот человек собралось здесь, сейчас, около посольства", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Супрун призвала министров здравоохранения всего мира требовать от РФ освободить политзаключенных. Россия не дает возможности украинским медикам оказывать помощь и следить за состоянием здоровья политзаключенных.

"Я недавно была в Женеве, там выступала перед Всемирной ассамблеей здравоохранения и говорила именно о наших политзаключенных. И о том, что Российская Федерация не дает нам доступ как врачей к ним, чтобы мы могли им оказывать помощь. И мы не знаем, в каком они состоянии", - сказала она.

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