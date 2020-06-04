Когда в Украине откроют кинотеатры и что покажут этим летом: список фильмов

Как будут работать украинские кинотеатры в условиях пандемии и какие картины готовят для зрителей
В Украине кинотеатры не спешат открыть для посетителей в условиях пандемии, а ориентировочной датой возобновления работы является только 2 июля.
Об этом совладелец сети "Планета кино" Дмитрий Деркач рассказал на своей странице в Facebook.
Отмечается, что в заведениях уже готовы к внедрению необходимых мер безопасности для работников и посетителей.
"Могу сказать, что представители госорганов ведут диалог с кинотеатрами, советуются о дате открытия и о мерах безопасности для клиентов. Я не знаю, будут ли учтены все наши предложения в финальных решениях, но с нами общаются с интересом", - говорится в сообщении.
Также Деркач рассказал, что некоторые сети кинотеатров хотели бы открываться осенью, так как опасаются второй волны коронавируса.
В то же время многие вопросы остаются пока без ответа: как теперь будет проходить работа кинотеатров и что уместно оставить под запретом (продажа еды и напитков, как сканировать билеты и убирать залы между сеансами, как осуществлять дезинфекцию и уменьшать очереди).
"Мы уже видим потенциальную проблему: внутри залов во время просмотра фильма будут зрители, которые будут снимать маски и будут те, кто более жестко придерживается масочного режима, между ними могут возникать конфликты. Пока не знаем, что с этим делать, наши сотрудники не могут все время сидеть в каждом зале и следить за тем, чтобы никто не снимал маски", - признал Деркач.
Однако он сразу подчеркивает, что первые месяцы кинотеатры будут работать с большими ограничениями и посещаемость наверняка будет низкая.
"Если не будет второй волны вируса, я надеюсь, что нам удастся выйти на нормальный режим работы в октябре-декабре", - прогнозирует бизнесмен.
Также Деркач предоставил предварительный список фильмов и даты проката.
"В любом случае у нас будет несколько неплохих премьер, будут украинские фильмы, которые должны были выходить в прокат в этот период, европейское кино. Могу сказать, что нам удастся составить неплохой репертуар, он не будет состоять из супер ожидаемых блокбастеров, но будут хорошие фильмы этим летом", - отметил он.
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Ранее мы писали о том, что киевляне устроили настоящий ажиотаж в торговых центрах в первый день открытия.
Напомним также, что недавно в Украине сделали громкое заявление об открытии концертных залов и кинотеатров.
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Автор: Владимир Костырин