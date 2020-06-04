Коли в Україні відкриють кінотеатри і що покажуть цього літа: список фільмів

Коли в Україні відкриються кінотеатри (колаж РБК-Україна)

Як працюватимуть українські кінотеатри в умовах пандемії та які картини готують для глядачів

В Україні кінотеатри не поспішають відкрити для відвідувачів в умовах пандемії, а орієнтовною датою відновлення роботи є тільки 2 липня.

Про це співвласник мережі "Планета кіно" Дмитро Деркач розповів на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що в закладах вже готові до впровадження необхідних заходів безпеки для працівників та відвідувачів.

"Можу сказати, що представники держорганів ведуть діалог з кінотеатрами, радяться про дату відкриття та про заходи безпеки для клієнтів. Я не знаю, чи будуть враховані всі наші пропозиції у фінальних рішеннях, але з нами спілкуються з інтересом", - йдеться в повідомленні.

Також Деркач розповів, що деякі мережі кінотеатрів хотіли б відкриватися восени, бо побоюються другої хвилі коронавірусу.

Як будуть працювати кінотеатри в умовах пандемії

Водночас чимало питань залишаються наразі без відповіді: як тепер буде проходити робота кінотеатрів і що доречно залишити під забороною (продаж їжі та напоїв, як сканувати квитки та прибирати зали між сеансами, як здійснювати дезінфекцію та зменшувати черги).

"Ми вже бачимо потенційну проблему: всередині залів під час перегляду фільму глядачі, які будуть знімати маски і будуть ті, хто більш жорстко дотримується масочного режиму, між ними можуть виникати конфлікти. Поки не знаємо, що з цим робити, наші співробітники не можуть весь час сидіти в кожному залі та стежити за тим, щоб ніхто не знімав маски", - визнав Деркач.

Проте він відразу наголошує, що перші місяці кінотеатри будуть працювати з великими обмеженнями і відвідуваність напевно буде низька.

"Якщо не буде другої хвилі вірусу, я сподіваюся, що нам вдасться вийти на нормальний режим роботи у жовтні-грудні", - прогнозує бізнесмен.

Які фільми покажуть у кінотеатрах у липні-серпні

Також Деркач надав попередній список фільмів і дати прокату.

"У будь-якому випадку у нас буде кілька непоганих прем'єр, будуть українські фільми, які мали виходити в прокат в цей період, європейське кіно. Можу сказати, що нам вдасться скласти непоганий репертуар, він не буде складатися із супер очікуваних блокбастерів, але будуть хороші фільми цього літа", - зазначив він.

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Автор: Володимир Костирін