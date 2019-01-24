Когда в Украине подорожает мясо: эксперты дали неутешительный прогноз

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Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко утверждает, что в Украине медленно, но постоянно будет дорожать мясо. К тому же, цены уже заметно поползли вверх. Об этом информируют в сюжете Сегодня.

Аналитики продуктовой отрасли утверждают, что цены на мясо будут медленно, но уверенно расти. Сейчас средняя стоимость продукта колеблется от 70 до 200 грн за кг, но через месяц она будет примерно на 3% дороже.

Продавцы утверждают, что на данный момент в цене сбросила свинина, поскольку после праздников мяса стали покупать меньше, а предложений осталось много. Однако куриное мясо точно дешеветь не будет.

"Два месяца цена было стабильной, а потом плюс 5%. С чем это связано, ни с чем, за счет того, что у нас есть только один крупный производитель", - объясняет директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Также эксперт утверждает, что говядина будет расти в цене каждый месяц на 2-3 гривны, а вот рост на свинину будет происходить помедленнее - примерно на 1 гривну в месяц.

Напомним, что в России назревает бунт из-за цен на продукты.

Мы сообщали, что украинцев предупреждают об очередном скачке цен.

А также о том, что в Украине после праздников резко упали цены на продукты.