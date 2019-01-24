ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Когда в Украине подорожает мясо: эксперты дали неутешительный прогноз

STYLERЖизнь    24.01.2019 - 16:38

Видео: (YouTube/Сегодня)

Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко утверждает, что в Украине медленно, но постоянно будет дорожать мясо. К тому же, цены уже заметно поползли вверх. Об этом информируют в сюжете Сегодня.

Аналитики продуктовой отрасли утверждают, что цены на мясо будут медленно, но уверенно расти. Сейчас средняя стоимость продукта колеблется от 70 до 200 грн за кг, но через месяц она будет примерно на 3% дороже.

Продавцы утверждают, что на данный момент в цене сбросила свинина, поскольку после праздников мяса стали покупать меньше, а предложений осталось много. Однако куриное мясо точно дешеветь не будет.

"Два месяца цена было стабильной, а потом плюс 5%. С чем это связано, ни с чем, за счет того, что у нас есть только один крупный производитель", - объясняет директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Также эксперт утверждает, что говядина будет расти в цене каждый месяц на 2-3 гривны, а вот рост на свинину будет происходить помедленнее - примерно на 1 гривну в месяц.

Напомним, что в России назревает бунт из-за цен на продукты.

Мы сообщали, что украинцев предупреждают об очередном скачке цен.

А также о том, что в Украине после праздников резко упали цены на продукты.

"Остатки прошлого года": украинцев предупредили о подорожании продуктов В Украине подорожает хлеб: названа шокирующая цена
Новости Украины рост цен
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь