В Украине реорганизуют важный институт: к чему это приведет

Несогласие с изменениями в Институте высказывают ряд его сотрудников

Уже около трех лет в состоянии реорганизации находится ГУ "Украинский научно-исследовательский противочумный институт имени И. И. Мечникова МЗ Украины", расположенный в Одессе.

Сейчас Институт является отдельным госучреждением, финансируется Минздравом, но впоследствии должен присоединиться к ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" (далее - ЦОЗ). Ряд сотрудников института не согласны с таким решением, опасаясь, что будут уничтожены имеющийся научный и лабораторный потенциал. В ЦОЗ, наоборот, подчеркивают, что весь потенциал сохранится, а учреждение после всех изменений будет работать гораздо эффективнее.

"Основной вопрос, который ставило Министерство – консолидация всех ресурсов и возможностей в рамках одной системы - общественного здравоохранения. Мы предложили этому институту стать полноценным и полноправным центром по вопросам биобезопасности, чтобы частично консолидировать ресурсы 5 или 6 регионов, которые окружают Одесскую область", - комментирует заместитель генерального директора Центра общественного здровья Игорь Кузин.

К сожалению, некоторые сотрудники Института протестуют против таких изменений, говорит он.

Риск потери кадров, статуса и мощностей

"С самого начала реорганизации коллектив Института пытается общаться с Минздравом, профильным комитетом ВР, с другими ведомствами и службами, отстаивая позицию о нецелесообразности присоединения Института к ЦОЗ и необходимости сохранения его как самостоятельного учреждения с его структурой и функциями", - рассказывает Александр Гайдаш, заведующий лабораторией эпизоотологии особо опасных инфекций Института.

Фото: "В случае реорганизации наша уникальное учреждение будет потеряно" - Александр Гайдаш (pixabay.com)

На вопрос, что будет мешать заниматься той же деятельностью уже на базе Центра, в Институте ответили, что поддерживают создание системы общественного здоровья в Украине и готовы активно участвовать в ее развитии. Однако считают, что функции, которые выполняет Институт, эффективнее оставить узкоспециализированному учреждению, которое имеет опыт работы, высококвалифицированный персонал и современную лабораторную базу.

Подчинение учреждения ЦОЗ, по мнению специалистов, приведет к распылению или потере уникальных функций, возможному изменению направлений деятельности учреждения, вероятному сокращению штата.

"В случае реорганизации, мы потеряем не только национальный статус, но и прямое подчинение и финансирование Минздрава. ЦОЗ сможет самостоятельно определять структуру, штатное расписание, направления деятельности, функции и объемы финансирования. В течение 3 лет реорганизации уже несколько раз менялась сама концепция входа института в ЦОЗ: от отдельного научного подразделения "Центр биологической безопасности" до "противочумного института имени Мечникова". Пока ситуация абсолютно непонятна. Однако точно знаем, что в случае реорганизации наше уникальное учреждение будет потеряно", - убежден ученый.

"Поликлиника работает по факту только на бумаге, но деньги забирает"

Заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заверяет, что ликвидацию это учреждения совсем не планируют.

Институт на данный момент находится не в состоянии прекращения деятельности, а в состоянии реорганизации.

"Мы хотим сделать из него региональный центр по вопросам биологической безопасности и биологической защиты: переформатировать в более эффективный центр лабораторной диагностики, реагирования и ответа на потенциальные риски в сфере общественного здоровья. Ведь лабораторное оборудование, которое им было поставлено еще в 2010-м, последний раз там запустили только в 2015-м. И те вспышки заболеваний, которые были зарегистрированы даже в прошлом году (случаи сибирской язвы в Одессе и случаи заболеваемости холерой в Украине - ред.), показали, что этот Институт не имеет сегодня того потенциала, который должен иметь", - говорит Игорь Кузин.

Фото: "Руководством института не было сделано ничего для того, чтобы возобновить работу этой поликлиники" - Игорь Кузин (pixabay.com)

Сейчас институт получает финансирование по трем основным программам.

"Первая – поддержание работы спецполиклиники, которая должна реагировать на экстренные ситуации, связанные с общественным здоровьем. Сегодня институт не имеет действующей лицензии, то есть фактически не может предоставлять медицинскую помощь, на которую выделяются немалые средства из госбюджета. Поликлиника работает по факту только на бумаге. Там практически нет врачей. И можно считать, что тот объем денег, который выделялся на поддержание ее жизнеспособности, - это нецелевое использование государственных средств. Ведь руководством института не было сделано ничего для того, чтобы возобновить работу этой поликлиники", - подчеркивает Игорь Кузин.

Не смогли оперативно выехать в регионы

Вторая линия финансирования Института связана с научно-исследовательской работой.

"Ежегодно у них планируется по 2-3 научных работы, но, к сожалению, какой-то применимости этой науки для практического здравоохранения мы не видим", - подчеркивает заместитель гендиректора ЦОЗ.

Третья бюджетная линия связана с текущими тратами, с оплатой коммунальных платежей и так далее. Там были выявлены мелкие бухгалтерские недочеты, которые можно будет устранить в рабочем порядке, поясняет он.

"На данный момент есть нежелание коллектива выполнять те функции, которые на них были положены. Институт должен быть мощной научной базой, и в том числе даже производить системы для диагностики определенных заболеваний. Он этого не делает. Команда, которая там работает, должна быть готова в режиме 24/7 куда-то выехать. Были случаи, когда нужно было оперативно выезжать, но они этого не делали.

При неформальном общении сотрудники сообщают: "Нас устраивает, условно, режим работы с 9 до 4", плюс – "идет надбавка 60% за то, что мы работаем с особо опасными патогенами", "нас не устраивает то, что мы должны быть постоянно быть готовы куда-то выехать". Часть коллектива не устраивает увеличение их функций, увеличение объема ответственности. При этом они хотят, чтобы их никто не контролировал. Ряд сотрудников не устраивает, что после присоединения к ЦОЗ над ними будет осуществляться контроль, которого не было ранее", - говорит Игорь Кузин.

Фото: После реорганизации усилится контроль за этим учреждением, что не нравится некоторым его сотрудникам, сообщают в ЦОЗ (pixabay.com)

При этом несогласных с реорганизацией всего несколько, а никак не большинство сотрудников, которые резко выступают против изменений, уверен он.

"Было выявлено огромное количество проблем"

Сейчас в Институте идет служебное расследование относительно того, что сотрудники провели исследования материала от больного с подозрением на Денге, говорит Александр Гайдаш.

“Там вопрос в том, почему мы провели это исследование бесплатно. Что касается реагирования, то на сибирскую язву в Одесской области нас даже не позвали. Годом ранее наши эпидемиологи выезжали на сибирскую язву в Сумы, были привлечены при холере в Николаеве. Мы как центр индикаци оказались единственными, кто смог исследовать содержание конвертов, которые рассылали по областям. Это все - за последние 2-3 года”, - добавляет он.

Минздрав направил в Институт комиссию по аудиту, которая работала там в конце 2018 года.

“В результате было выявлено огромное количество проблем. В том числе – нецелевое использование бюджетных денег, сложности с бухгалтерским учетом. До нового года также там была отдельная комиссия ЦОЗ по проверке условий хранения штаммов, которые там есть. Было дано большое количество замечаний и рекомендаций касаемо того как улучшить этот участок работы", - вспоминает Игорь Кузин.

Под реорганизацию попали еще несколько госучреждений

Из 9 государственных учреждений национального уровня, которые должны войти в ЦОЗ согласно Приказу Минздрава Украины от 18 сентября 2015 №604 "Об образовании государственного учреждения" Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины", 4 были исключены в новой редакции Приказа.

"Все они должны были войти в Центр общественного здоровья. Мы еще тогда предупреждали, что непродуманные изменения системы обязательно приведут к рискам в отношении управляемости создаваемой системы, ее способности оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, оттоку профессиональных кадров. Когда прошло уже более двух лет, лабораторные центры из этого Приказа были исключены, как и некоторые госучреждения и научно-исследовательские институты. А наше учреждение, которое, по нашему мнению, менее соответствовало критериям присоединения к ЦОЗ, все же осталось в списке", - уточняет Александр Гайдаш.

"Мы считаем, что из Института национального уровня мы можем превратиться в обычную региональную лабораторию. Будут потеряны квалифицированный персонал, возможности и функции, которые мы сейчас выполняем", - говорит он.

Но все подобные опасения - беспочвенны, добавляет Игорь Кузин.

Перейти в подчинение к Минобороны – нереалистичный сценарий

Сейчас ряд сотрудников Института продолжают отстаивать свой национальный статус и функции, привлекая к вопросу Кабмин, профильный комитет Верховной Рад, СНБО. В частности, предлагают исключить Институт из перечня учреждений, которые должны быть присоединены к ЦОЗ, или подчинение другим ведомствам.

Как сообщили в комментарии сотрудники института, обеспокоенность реорганизацией их учреждения высказали в Министерстве обороны. Часть коллектива института не против перейти под его юрисдикцию. Но в ЦОЗ какие-либо договоренности об этом с Министерством обороны опровергают.

Фото: Письмо, полученное сотрудниками Института от Минобороны (предоставлено Александром)

"Мы имеем официальный ответ Министерства обороны о том, что они не рассматривают вопрос перехода Института под свою юрисдикцию. Они отказались рассматривать этот вопрос. Поэтому, я думаю, это совсем не реалистичный сценарий, ведь у Минобороны есть своя вертикаль санэпидуправления. В том числе - лабораторный потенциал и очень квалифицированный персонал, который может оперативно реагировать на вызовы и задачи, которые перед ними ставятся. Я считаю, что это очень нереалистичный вариант и просто предмет манипуляций", - комментирует Игорь Кузин.

Центр станет более эффективным, а потенциал не утратится

В четырех регионах Украины (Киев, Одесса, Харьков и Львов) есть планы создать филиалы Центра общественного здоровья, которые буду заниматься вопросами биологической защиты и биологической безопасности.

"Там будет консолидироваться современное лабораторное оборудование, будут мобильные противоэпидемические бригады, которые смогут в случае необходимости выехать в любую точку соседних регионов и оказать любую нужную помощь - как диагностическую, так и прикладную с точки зрения врача-эпидемиолога. Также в таких центрах можно будет хранить необходимые медицинские препараты. Кроме того, центры будут выполнять референс-функцию по целому ряду инфекционных заболеваний", - поясняет заместитель гендиректора ЦОЗ.

Для таких целей в Одессе рассматривают базу, на основе которой будет создана региональный филиал.

Фото: "Волноваться не стоит: никуда передавать оборудование мы не будем. Наоборот: хотим заставить его работать эффективно" - Игорь Кузин (pixabay.com)

"Существующий потенциал Института утерян не будет. Когда все это станет реальностью, Институт станет более эффективным, более управляемым, и действительно начнет выполнять свою функцию. Волноваться не стоит: никуда передавать оборудование мы не будем. А наоборот: мы хотим заставить это оборудование работать эффективно. Ведь очень дорогой и по сути самый ценный прибор, который стоит несколько сотен тысяч долларов, последний раз запускался в Институте только в 2015 году", - подчеркивает Игорь Кузин.

Чем занимается институт сейчас?

Специализация этого учреждения - очень узкая. В сферу компетенции Института входят в первую очередь особо опасные инфекции. В частности, лихорадка Западного Нила, геморрагическая лихорадка Крым-Конго, лихорадки Ласа, Эбола, Марбурга, Зика, Денге, Желтая лихорадка, высокопатогенный грипп птиц, туляремия и другие. Плюс - вопрос биобезопасности.

"На территории Украины есть природные очаги особо опасных инфекций, требующих постоянного контроля, мониторинга и исследования. Мы также является базовой лабораторией птичьего гриппа, главным центром индикации биологических патогенных агентов, которые могут быть использованы при биотеррористических событиях, референс-лабораторией по ряду особо опасных инфекций”, - говорит Александр Гайдаш.

Напомним, стало известно, что украинцы начинают массовые акции поддержки Ульяны Супрун.

Как сообщалось ранее, в ноябре комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения направил проект постановления об увольнении Уляны Супрун спикеру Андрею Парубию, с чем общественность выразила резкое несогласие.