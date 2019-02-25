В Украине запретили популярное лекарство от гриппа

Запрет связан с фальсификацией определенной серии лекарств

В Украине под запрет попало известное лекарство от гриппа и простуды Фармацитрон Форте. Об этом информирует пресс-служба Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками.

Запрет связан с фальсификацией определенной серии лекарственного средства (серия F-80615 не изготавливалась производителем Фармасайнс Инк, Канада и не ввозилась на территорию Украины).

"Запрещаю реализацию, хранение и применение лекарственного средства Фармацитрон Форте, порошок для орального раствора по 23 г в пакете, по 10 пакетов в картонной коробке, серии F-80615, с маркировкой производителя Фармасайнс Инк., Канада", - указано в сообщении.

Украинцам рекомендуют проверить наличие указанной выше серии препарата и принять меры по ее изъятию из обращения для дальнейшей утилизации или уничтожения.

Напомним, что ранее под запрет попало популярное лекарство от кашля, которое оказалось опасным для жизни. В ходе новых доклинических испытаний у препарат "Эреспал" был обнаружен побочный эффект.

Мы писали, что в Украине запретят тестирование косметики на животных. Также перечень запрещенных ингредиентов будет увеличено в 3 раза, производители смогут использовать только безопасные красители, консерванты, УФ-фильтры.

А также о том, что украинцам сообщили о правилах возврата некачественного лекарства. Самое важное - не выбрасывать чек заранее. Для начала убедитесь, что с лекарствами все в порядке, иначе потом возврат денег будет произвести невозможно.