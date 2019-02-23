Украинку покалечили в косметическом салоне: стало известно о ее состоянии

Женщина ослепла после татуажа глаз в Черкассах (коллаж РБК-Украина)

Мастер тату-макияжа отказалась выплачивать компенсацию и не впервые калечит людей

28-летняя девушка ослепла после татуажа глаз в Черкассах. Из-за ненамеренного травмирования глаза Светлане Щербенко пришлось проходить длительное лечение в Институте глазных болезней имени Филатова в Одессе. Сначала девушка ничего не видела одним глазом, сейчас врачам удалось восстановить 35% зрения. О том, какая опасность поджидает украинок в косметологических салонах пострадавшая рассказала "Фактам".

"Первые несколько дней я левым глазом вообще ничего не видела. Все было как будто залито белой краской. Сейчас уже кое-что вижу, вблизи даже различаю лица. Но все равно перед глазом туман, пелена. Мне восстановили 35 процентов зрения, а это не так много. Смогут ли восстановить еще, не известно. Надевать на этот глаз линзу невозможно, ведь там ожог. Глаз по-прежнему болит. Среди моих знакомых многие делали татуаж век, но ни у кого не было таких ужасных последствий. Моя подруга, кстати, делала эту процедуру у того же мастера", — рассказывает Светлана.

Женщина ослепла после татуажа глаз в Черкассах (фото: Факты)

Как признается девушка, ранее она обращалась по поводу татуажа бровей к этому же косметологу, но исход был позитивным. Но татуаж век закончился плачевно.

"Мастер при мне распаковала иглу, надела перчатки, нанесла на веки разметку и анестетик. Все, кто проходил такую процедуру, знают, что от анестетика веки немеют, после чего боль уже не чувствуется. В моем случае веки сразу онемели. Тут мастер вспомнила, что забыла меня сфотографировать. Мол, она всегда делает фото до и после процедуры, и нужно сделать фото "до". Поэтому она вытерла разметку косметическим спонжем и сказала мне открыть глаза — для фотографии. Я открыла и в ту же секунду почувствовала, как левый глаз обдало холодом. Уже не только веко, а сам глаз, роговицу. "Кажется, попало на глаз", — сказала я. "Возьмите спонжик и протрите, — ответила мастер. — Не переживайте, ничего не случится. Анестетик хорошего качества. Поэтому максимум может быть раздражение", — вспоминает Светлана.

Пострадавшая рассказала, что после попадания анестетика на роговицу глаза, спустя два часа глаз стал слезиться, а поверх глазного яблока появилась пленка.

"Мастер была очень спокойной и вела себя так, как будто это действительно рядовая ситуация. Потом она нанесла мне новый слой анестетика и следующие два часа набивала стрелки. Когда стрелки на обоих веках были готовы, мастер сказала промыть глаза проточной водой. С правым глазом никаких проблем не ощутила, но, как только открыла левый, из него полились слезы. Он все еще был онемевшим. Умываясь, я увидела, как с этого глаза свисает какая-то пленка. "Все в порядке, — заверила мастер. — Глаз может покраснеть, припухнуть, из него может выходить краска. Так бывает. Если будет медленно заживать, купите в аптеке заживляющую мазь". Потом она сама помазала мне веки какой-то мазью и сказала, что на этом процедура окончена. Даже сделала фотографию "после", правда, сфотографировав лишь правый глаз. И хотя я по-прежнему не могла нормально открыть левый глаз, я поверила ее словам, что все в порядке. Подумала, ей виднее. Она, в конце концов, работает не первый год. Пока ехала домой, увидела, что у себя в соцсетях мастер опубликовала фото моего века "до" и "после". Я даже поблагодарила ее под этой фотографией", — дополнила посетительница косметологического кабинета.

Последствия попадания анестетика в глаз стали необратимыми. Глаз наполнился кровью, появилась резкая боль. Спустя несколько дней из-за сильной боли и слепоты на один глаз ей все же пришлось обратиться к офтальмологу.

"Примерно через три часа почувствовала в глазу сильную резь. Посмотрев в зеркало, ужаснулась: у меня полопались капилляры, глаз налился кровью и становился все краснее. Под вечер уже все глазное яблоко было красным. Появилась боль — видимо, проходило действие анестетика. Правый глаз не болел, а левый — ужасно. Было ощущение, что у меня там инородное тело. Я позвонила подруге, которая в тот день тоже делала себе татуаж век (у того же мастера). Спросила, как обстоят дела у нее. Та сказала, что есть небольшая припухлость, но глаза не болят и не слезятся. Я решила подождать. Все-таки мастер говорила, что это может продолжаться два дня. Поэтому старалась не паниковать. Мне сделали татуаж в пятницу, впереди были выходные. Я надеялась, что на следующий день станет полегче. Но назавтра я вообще не смогла открыть левый глаз. Вспомнила, что мастер советовала купить в аптеке мазь. Провизор, увидев мой глаз, сказала идти к офтальмологу. Я купила в аптеке только противомикробные капли (их же мне потом назначили в больнице) и в понедельник рано утром уже была в поликлинике", — рассказывает девушка.

Девушке был поставлен диагноз - ожог роговицы глаза. Если бы она обратилась в поликлинику ранее, зрение удалось бы спасти, считают врачи.

"Офтальмолог диагностировала ожог роговицы. Когда я описала, как проходил татуаж, врач сразу сказала, что это ожог анестетиком. Объяснила, что мне сразу же нужно было тщательно промыть глаз, а не просто протереть его спонжем. А получилось, что глаз не промывали целых два часа — пока мастер набивала стрелки. Оказалось, то, что у меня сильно покраснел и слезился глаз, вовсе не норма, как говорила мастер. При таких симптомах нужно тут же бежать в больницу. А я упустила время. Первую неделю меня лечили в Умани. Потом направили в Одессу — в Институт глазных болезней и тканевой терапии имени Филатова, где врачи специализируются на подобных ожогах. Именно там мне смогли вернуть 35 процентов зрения. Больше всего я боялась, что глаз полностью ослеп и это навсегда", — призналась девушка.

Диагноз Светланы Щербенко звучит так: химический ожог роговицы и конъюнктивы третьей степени. По словам врача-офтальмолога Елены Васильчук, когда Светлана обратилась в Уманскую городскую больницу, ее глаз был в тяжелом состоянии.

"Глаз был красный и опухший. Обширная эрозия на роговице свидетельствовала о химическом ожоге", — уточнила врач.

Женщина ослепла после татуажа глаз в Черкассах (фото: Факты)

Светлана рассказала, как на инцидент отреагировала сама мастер татуажа. Женщина даже обещала выслать деньги на лечение, но на карту не поступило ни гривны. Мастер также сказала, что она ей ничего не должна, так как девушка была у нее по акционной цене.

"Она вроде как очень удивилась: "Светочка, у меня такого еще не было. Не знаю, как это могло случиться". Я сказала, что у меня нет денег на лечение. Это была чистая правда. Все произошло в тот момент, когда денег до зарплаты практически не оставалось. А мне назначили дорогие медикаменты. "Я помогу, конечно, — сказала тогда мастер. — Сообщи, что там получится по чекам". В тот момент выходило 3200 гривен. Я прислала мастеру номер своей банковской карты, как она и просила. Но денег не получила. На второй день она мне перезвонила: "А когда мы делали стрелки, какого числа?" Я напомнила ей. И тут вдруг мастер заявила: "Так ты же у меня была по акции!". Мол, заплатила меньше, потому что в тот день у нее были скидки. Это правда, но только какая разница, была я по акции или нет. "Это значит, что ты была моделью, — сообщила она. — А на моделях учатся, поэтому я тебе ничего не должна". Я чуть не задохнулась от возмущения. Во-первых, впервые услышала о том, что, оказывается, была моделью. Я клиент, который заплатил за услугу — даже если и по акции. А во-вторых, неужели можно калечить моделей?! Сказала, что пойду в прокуратуру. "Куда?" — засмеялась мастер и бросила трубку", — вспоминает девушка.

Женщина ослепла после татуажа глаз в Черкассах (фото: Факты)

"Лечиться мне было не за что. Пришлось одалживать деньги, чего раньше никогда не делала. Спасибо друзьям, которые не оставили меня в беде. Что касается мастера, то, позвонив ей первый раз, я разговаривала с ней абсолютно спокойно, не повышая голос. Хотя уже понимала, насколько все серьезно, и не знала, смогут ли мне хотя бы частично вернуть зрение. Но я убеждала себя в том, что мастер этого не хотела. Думала, она действительно искренне сожалеет. Однако потом стало ясно, что она плевать хотела на мои проблемы и не собирается возвращать деньги даже за саму процедуру, не говоря уже о компенсации", - рассказывает пострадавшая.

После обращения девушки к мастеру со стороны ее знакомых начался своеобразных "буллинг": девушку стали оскорблять и называть аферисткой даже при наличии документов о лечении и доказательств тяжелого состояния девушки.

"Когда я разместила в "Фейсбуке" пост о "профессионализме" мастера, меня атаковала ее подруга. Записала видео с оскорблениями в мой адрес и выложила в соцсетях. Называла меня чуть ли не аферисткой, которая придумала себе диагноз и вымогает у ее подруги деньги. Эта женщина представлялась сотрудницей телеканала "1+1". Сказала, что пришлет ко мне группу ТСН, просила взять с собой оригиналы всех документов и чеков. А потом начала меня обзывать и угрожать: "Я тебе такое устрою, увидишь!" Выяснилось, что к телеканалу "1+1" она не имеет никакого отношения. Потом, кстати, ко мне приехали настоящие журналисты ТСН и подтвердили это. Пока сама мастер молчит, ее друзья продолжают мне угрожать. Пишут гадости в соцсетях, требуют, чтобы я замолчала. Но молчать точно не буду. Меня искалечили, лишили 65 процентов зрения. А человек, который это сделал, продолжает как ни в чем не бывало работать. Где гарантия, что завтра с кем-нибудь из ее клиентов не произойдет то же самое? Судя по всему, уже происходило. Мне написала женщина, у которой была похожая ситуация. Но она не стала поднимать скандал, побоялась. Поэтому пока не могу рассказать подробности ее истории. В городе ходят слухи, что муж нашего мастера татуажа — очень влиятельный человек, который может решить вопросы с правоохранительными органами", - говорит Светлана.

Светлана Щербенко добилась открытия уголовного производства. Старший инспектор Уманского отделения полиции Ирина Винницкая подтвердила эту информацию.

"Уголовное производство открыто по статье "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение". Пострадавшая прошла судмедэкспертизу. Согласно выводам эксперта, у нее телесные повреждения средней степени тяжести", - рассказали в полиции.

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