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Украинцам рассказали, как распознать бота в социальных сетях

STYLERЖизнь    28.01.2019 - 16:51
Украинцам рассказали, как распознать бота в социальных сетях
Коллаж РБК-Украина

Интернет-боты могут распространять дезинформацию, поэтому не считайте их безобидными

Боты используются для того, чтобы управлять фейковыми аккаунтами, которые ведет один человек или компания для достижения собственных (зачастую корыстных) целей. Об этом информируют в Facebook-сообществе "По ту сторону новостей".

Распознать бота не так уж и сложно. Достаточно следовать определенным рекомендациям. Основное, что вы должны запомнить - боты никогда не публикуют личную информацию, а все его посты набирают много лайков и репостов, даже если странице буквально пару дней.

"На аватарке котик или Дарт Вейдер - 90% вероятности, что это бот. Боты лишь имитируют людей и фото на их странице может быть скопировано с интернета", - указано в посте.

Также отмечается, что у бота в друзьях зачастую только боты, поскольку иначе фейковые аккаунты не смогут собрать аудиторию. Помимо того, бот много комментирует, лайкает, репостит новости на разную тематику.

"Репосты на арабском, испанском и украинском? Возможно, человек полиглот, но скорее всего - это бот. Для наполнения страницы используется автоматический репост любого контента на разных языках", - указано в сообщении.

Украинцам рассказали, как распознать бота в социальных сетях

Фото: (facebook.com/behindtheukrainenews)

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