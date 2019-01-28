Украинки стали меньше рожать: эксперты объяснили, почему это происходит

Несмотря на снижение смертности, количество украинцев уменьшается

Численность населения Украины с каждым годом уменьшается. В частности, на 1 декабря 2018 года количество украинцев составляло 42,18 млн человек, что на 208,8 тыс. человек, чем год назад. Прогнозы демографов с Государственной службы статистики неутешительны - они говорят, что через 10 лет нас может стать меньше еще на 3 млн человек. Среди причин такой ситуации - нежелание рожать детей из-за низкого уровня жизни. Об этом пишет издание "Сегодня".

К тому же в Украине, как и во всем мире, набирает популярность движение "чайлдфри" - сознательного отказа от родительства. При чем больше всего чайлдфри среди людей с высшим образованием и со средним и выше среднего уровнем доходов (оценочно до 25% семей), то есть они могут дать своим детям хороший уровень жизни и знаний, но предпочитают жить для себя.

За последние пять лет рождаемость снизилась в 1,5 раза. Так, если в 2014 году в Украине родилось 465 тыс. детей, то за 11 месяцев 2018 года - 286 тысяч. И хотя эксперты фиксируют снижение уровня смертности в 1,25 раза за пять лет (с 662 тыс. человек в 2014 до 526 тысячи на конец 2018 года), эти цифры не перекрывают низкую рождаемость.

В частности, в 2018 году превышение числа умерших над числом родившихся составило 42 человека, т. е. на 100 умерших - 58 рожденных.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Причиной сложной демографической ситуации также является высокий уровень трудовой эмиграции. По словам министра иностранных дел Павла Климкина, ежегодно уезжает из страны 1 млн граждан.

Прогнозы ООН по темпам сокращения населения в Украине почти совпадают с расчетами наших ученых. Так, по оценкам экспертов, украинцев за 10 лет может стать меньше еще на 3 млн человек (39 млн), а уже в 2050 году нас будет всего 36,4 млн.

Хотя украинский эксперт, завотделом демографических процессов Института демографии и социсследований НАН Украины Ирина Курило даает более оптимистичные прогнозы. По ее мнению, в 2050 году украинцев будет около 38 млн человек.

По ее словам, Украина среди 30 стран по уровню старения, а уровень рождаемости у нас такой же, как и в Европе - 1,4 ребенка на одну женщину. При этом для достаточного воспроизводства нужно 2,1-2,3 ребенка.

По словам Курило, государство может влиять на уровень рождаемости, но не существенно. Во-первых, это увеличение выплат на ребенка, во-вторых, налоговые льготы и доплаты. Если в Европе льготы и доплаты рассчитаны на семьи со средним доходом, то в Украине финансово поддерживают только бедные семьи.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Экономисты говорят, что старение населения влечет за собой серьезную опасность для экономики, так как становится меньше рабочих рук и более нетрудоспособных, которым надо платить пенсии.

Ранее мы писали, что Министерство социальной политики Украины решило изменить порядок выдачи безвозмездной помощи для новорожденных "Пакет малыша".

Кстати, глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль уверен, что в стране низкая рождаемость из-за чрезмерной лени граждан.