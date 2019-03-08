Украинцы проведут 8 марта с дождями: каким областям не повезет

Погода в Украине немного испортит праздничное настроение

Погода в Украине в пятницу, 8 марта, принесет дожди на западе и севере. В других областях без осадков, сообщили в Укргидрометцентре.

Ветер будет теплым, юго-западным и довольно интенсивным, от 7 до 12 метров за секунду.

Средняя температура днем +12... +17 градусов выше нуля. Однако на востоке днем будет прохладнее - от +6 до +9 тепла.

Теплее всего будет на западе Украины - от +13 до +17 тепла, однако синоптики предсказывают небольшой дождь.

В северные области тоже придет долгожданное тепло: на Черниговщине +13... +15, а на Сущине от +8 до +10 тепла, будет идти дождь.

На востоке страны будет от +6 до +9 тепла, без осадков.

В центральных областях тоже будет теплая погода без дождя - от +12 до +14 выше нуля.

На юге Украины днем от +12 до +16 градусов, без осадков.

Киевлянам тоже не повезет: несмотря на весеннее тепло +13... +15, жителям столицы, скорее всего, придется отменить поход на природу через дождя и ветра от 7 до 12 м/сек.

Кроме Международного женского дня по православной традиции чтят Лазаря, Афанасия и Поликарпа. Очень давно в народе этот день называли "кислыми девками" - считалось, если до этой даты девушка не вышла замуж, то она еще долго пробудет в родительском доме.

Погодные приметы говорили нашим предкам такое: быстрые и высокие облака - к хорошей погоде, а густой туман 8 марта - лето будет ненастным.

Напомним, что украинцев предупредили о внезапном похолодании.

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