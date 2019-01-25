В Украину идет потепление: кому повезет на выходных

Коллаж РБК-Украина

В столице ожидаются небольшие осадки

Народный синоптик Наталка Диденко сообщила украинцам, в каких областях ожидается потепление, а где задержатся морозы. О погоде на выходные эксперт рассказала в социальной сети Facebook.

"Выходные в Украине будут с потеплением и осадками. В субботу снег и мокрый снег, преимущественно небольшой. Ближайшая ночь еще холодная, особенно на Северо-востоке. Днем - к оттепели, на Севере -3 -8 градусов", - пишет Диденко.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

В воскресенье ожидается очередной циклон, который накроет Украину осадками и сильным ветром. Несмотря на потепление, осадки могут быть довольно сильными. Днем в воскресенье в Западной части Украины прояснится, осадки уйдут.

В Киеве ожидается постепенное потепление. В субботу будут незначительные осадки, в ночь на воскресенье возможен снег. Днем 27 января погода начнет постепенно успокаиваться.

"Скачки атмосферного давления и температуры будут провоцировать некомфортное физическое состояние - поберегите себя от излишеств", - предупреждает народный синоптик.

Скриншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптики сообщили, какие погодные сюрпризы украинцам принесет февраль.

Также недавно был раскрыт секрет нечищеных тротуаров в Киеве. Как оказалось, ответ кроется в грубой бюрократической ошибке.

Кстати, мы собрали фото и видео, на которых видно, как города Украины потерпают от сильных снегопадов.