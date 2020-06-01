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Укрзализныце грозит гибель: стало известно о проблемах перевозчика

STYLERЖизнь    01.06.2020 - 16:16
Укрзализныце грозит гибель: стало известно о проблемах перевозчика
Укрзализныця понесла колоссальные убытки из-за карантина (фото: РБК-Украина)

Укрзализныця стоит на пороге банкротства из-за долгого простоя

Укрзализныця столкнулась с серьезными финансовыми проблемами в период карантина. Об этом заявил бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава. Он также подчеркнул, что полное прекращение железнодорожного, автомобильного и авиационного сообщения внутри страны было беспрецедентным.

При этом в соседних странах, где эпидемиологическая ситуация была похожа на нашу, этого не делали в полном объеме. Об этом Кава рассказал в эфире Апостроф ТВ.

Он подчеркнул, что в Укрзализныце ситуация была сложная еще до карантина, поскольку компания не получала достаточного дохода, чтобы покрыть все свои расходы. Но карантин серьезно увеличил убытки компании.

По словам Кавы, чтобы удержать перевозчика на плаву, правительству необходимо принимать меры и предусматривать в госбюджете средства. Если же Укрзализныця будет разрушена, то это очень серьезно скажется на экономике страны.

Он также рассказал, что Укрзализныця до сих пор использует парк вагонов, который достался ей после распада СССР. Более чем 90% локомотивов были сделаны в 50-70 годах. При этом за годы независимости Украины инвестиции в подвижной состав были крайне малы.

Напомним, Укрзализныця запустила первые поезда в первый день лета.

Ранее в Укрзализныце опубликовали полный список требований в рамках поездок по новым правилам.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины Укрзализныцяубытки
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