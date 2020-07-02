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Укрзализныця вляпалась в громкий скандал: люди искупались, не доехав до моря

STYLERЖизнь    02.07.2020 - 10:52
Укрзализныця вляпалась в громкий скандал: люди искупались, не доехав до моря
Укрзализниця попала в скандал (коллаж: РБК-Украина)

Укрзализныця вновь "покорила" своим незабываемым сервисом

Укрзализныця попала в громкий скандал из-за дырявой крыши в вагоне одного из поездов. Поток воды был настолько сильной, что пассажиры буквально принимали душ во время поездки.

Такое ЧП с железнодорожным перевозчиком случилось 30 июня в поезде по маршруту Апостолово - Херсон. По иронии судьбы, украинцы ехали в плацкарте ближе к морю, но приняли водные процедуры уже в пути. Видео разместил в Facebook Михаил Игнатенко.

Интересно, что поезд Апостолово (Запорожская область) - Херсон едет почти четыре часа. Стоимость одного билета - от 170 грн.

Пассажиры искупались в поезде Укрзализныци (видео: YouTube/yuriy good)

Пользователи сети в ярости раскритиковали Укрзализныцю и руководство компании. Некоторые пишут, что за более, чем 10 лет ничего не изменилось.

  • "З часів 2008 року нічого не змінилось… Якось я їхала Херсон - Київ і промокла так, ніби під відкритим небом в зливу гуляла . Отримала в наслідку запалення легень...
  • 21 сторіччя, український Hyperloop. За цю "розкіш" ми платимо шалені гроші;
  • Это СВ вагон с душем?
  • В прошлом году летом ехали в поезде Интерсити Запорожье Киев тараканы ноги оттоптали... Жуть!
  • Как я люблю украинские поезда, все как на природе;
  • И за что железная дорога берёт деньги? Еще б доплачивали людям за такую поездку;
  • И куда только смотрит наблюдательный совет "Укрзализныци". Зарплаты и премии себе не забывают начислять", - пишут украинцы в сети.

Ранее мы писали, что украинцев шокировали цены на билеты Укрзализныци после возобновления железнодорожных перевозок.

Также сообщалось, что Укрзализныця попала в скандал в первый же день запуска поездов 1 июня.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины Укрзализныця
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