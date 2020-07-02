Укрзалізниця вляпалася в гучний скандал: люди викупалися, не доїхавши до моря

Укрзалізниця знову "підкорила" своїм незабутнім сервісом
Укрзалізниця потрапила в гучний скандал через дірявий дах у вагоні одного з потягів. Потік води був настільки сильним, що пасажири буквально приймали душ під час поїздки.
Така НП з залізничним перевізником сталася 30 червня в поїзді по маршруту Апостолове - Херсон. За іронією долі, українці їхали в плацкарті ближче до моря, але прийняли водні процедури вже в дорозі. Відео розмістив у Facebook Михайло Ігнатенко.
Цікаво, що поїзд Апостолове (Запорізька область) - Херсон їде майже чотири години. Вартість одного квитка - від 170 грн.
Пасажири викупалися в поїзді Укрзалізниці (відео: YouTube/yuriy good)
Користувачі мережі в люті розкритикували Укрзалізницю і керівництво компанії. Деякі пишуть, що за понад 10 років нічого не змінилося.
Раніше ми писали, що українців шокували ціни на квитки Укрзалізниці після відновлення залізничних перевезень.
Також повідомлялося, що Укрзалізниця потрапила в скандал в перший же день запуску потягів 1 червня.
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Автор: Светлана Мащенко