Укрзализныця запускает экспресс Киев-Борисполь и открывает новую остановку

Укрзализныця запускает Kyiv Boryspil Express с 15 июня. Он также будет делать остановку на новой станции "Выдубичи". Кроме того, на станции создали транспортный хаб.

Новый хаб объединит в единую логистическую цепь сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, автобусный, авиатранспорт и метрополитен. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Укрзализныци Иван Юрик на своей странице в Facebook.

По его словам, такая синхронизация позволит жителям Киева, и гостям столицы путешествовать с еще большим комфортом. Количество рейсов экспресса Киев-Борисполь будет увеличиваться вместе с количеством авиарейсов.

Напомним, что Укрзализныця добавила поезда на запад Украины. Билеты продаются только на половину мест в вагоне. При этом пассажиров будут пускать в вагоны только в защитных масках.

Мы также писали о том, что украинцы были шокированы ценами на ж/д перевозки, поскольку после карантина по стране начали курсировать поезда Интерсити, Интерсити +, вагоны купе и СВ, которые стоят не дешево.

Ранее Укрзализныця вляпалась в скандал из-за переполненных электричек. Людям приходилось стоять и поэтому в вагонах не соблюдалась социальная дистанция в полтора метра.