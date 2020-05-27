Укрзализныця запускает поезда: сколько стоят билеты и как их купить

В Укрзализныце открыли продажу билетов на 5 поездов Интерсити+ и 9 ночных поездов дальнего следования, которые начнут курсировать с 1 июня. При этом для безопасности пассажиров билеты продаются только на 50% мест в вагонах.

Приобрести билеты можно уже сейчас в железнодорожных билетных кассах на вокзалах и на сайте Укрзализныци. Также есть официальное мобильное приложение УЗ для Android и iOS, но в нем продажа билетов временно недоступна.

Места продаются не рядом, чтобы сохранять социальную дистанцию. Они расположены в шахматном порядке, то есть через одно место. Впрочем, в поезде №7/8 Одесса-Харьков продается 100% мест. Это связано с эпидемиологической ситуацией в регионах.

Сколько стоят билеты

Стоимость билетов осталась на прежнем уровне, который был до введения карантина. К примеру, на 1 июня УЗ предлагает билеты на популярные маршруты по таким ценам:

"Интерсити+" № 763 Киев-Одесса : первый класс - 1123,50 грн, второй класс - 464 грн;

: первый класс - 1123,50 грн, второй класс - 464 грн; "Интерсити+" № 722/726 Киев-Харьков : первый класс - 903,59 грн, второй класс - 374,85 грн;

: первый класс - 903,59 грн, второй класс - 374,85 грн; "Интерсити" № 740 Киев-Кривой Рог : первый класс - 532,22 грн, второй класс - 304,76 грн;

: первый класс - 532,22 грн, второй класс - 304,76 грн; Ночной № 126 Киев-Константиновка: люкс - 1360,07 грн, купе - 565,54 грн, плацкарт - на 1 июня билетов нет, но на 2 число продаются по 288,08 грн.

Стоит отметить, что пассажиров будут пускать в поезда только в масках, а вагоны обещают тщательно обрабатывать после каждого рейса.

Напомним, министр инфраструктуры назвал новые даты запуска транспорта между городами.

Ранее сообщалось о том, что украинцев будут контролировать с поездками с помощью приложения "Дія".